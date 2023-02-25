Женщина съела чипс в форме сердца, который стоил 100 тысяч фунтов (фото)

Работница британского супермаркета совершила ошибку своей жизни, случайно съев чипс в идеальной форме сердца стоимостью в целое состояние.

Об этом сообщает Lad Bible.

Женщина была ошеломлена после того, как поняла, что съела то, что могло принести ей 100 тысяч фунтов.

Производитель чипсов Walkers в декабре 2022 года объявил о своей охоте на чипсы в форме сердца. Покупатели, которые найдут лучшие хрустящие сердечки в своей пачке чипсов, получают шанс выиграть 100 тыс. фунтов стерлингов.

Компания поделилась этой интересной новостью в Twitter и Instagram с предупреждением, что конкурс продлится до марта 2023 года. Однако, очевидно, эта информация прошла мимо одного человека.

Так, в середине февраля работница супермаркета, мама двоих детей, Дон Сагар была немного раздражена на смене. Она случайно натолкнулась на хрустящий картофель, не похожий ни на один из тех, которые она раньше видела. Из пачки чипсов на нее смотрела идеально симметричная картофелина в форме сердца.

Фото: Дон Сагар

Не зная о конкурсе от Walkers, Дон просто сфотографировала необычный чипс и послала фото своим друзьям. Те сделали все возможное, чтобы предупредить подругу о золотой жиле, на которую она только что наткнулась. Однако было слишком поздно, ведь женщина уже съела свою картофельную находку.

Осознав свою ошибку, Дон призналась, что была "разбита", однако сказала: "Знаете что, это не конец света, не правда ли? Это сделало бы мою жизнь немного счастливее, но у меня нет денег, поэтому это не имеет значения".

Однако теперь, прежде чем просканировать пачку чипсов на кассе супермаркета, женщина предупреждает покупателей, чтобы исследовали свои хрустящие пакеты.

"Каждый раз, когда я подаю кому-то пачку Walkers, я говорю: проверьте, есть ли у вас сердце, и не ешьте его", — сказала Дон.

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В Walkers выступили с заявлением об ошибке женщины:

"Нам очень досадно услышать о несчастном случае Дон, но еще не все потеряно – чипсы в форме сердца естественно содержатся во многих упаковках наших чипсов Walkers, и поскольку конкурс не закрывается до полуночи 20 марта, есть еще достаточно времени, чтобы найти лучший хрустящий картофель в форме сердца и выиграть 100 тыс."

Напомним, в США мужчина из Северной Каролины ошибся, пытаясь купить лотерейный билет Cash 5, однако эта ошибка привела к выигрышу 218 613 долларов.

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