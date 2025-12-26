Женщина села за решетку из-за второго брака: что произошло

Свадебные кольца / © Pexels

В Сингапуре 36-летнюю гражданку Вьетнама приговорили к 12 неделям тюремного заключения за двоеженство — преступление, которое наказывается законом страны.

Об этом сообщает CNA.

Женщина признала вину и также призналась, что предоставила ложную информацию иммиграционной службе, скрывая факт наличия ребенка.

Речь идет о Нгуен Тхи Фуонг Тхуй, которая в 2008-м, в возрасте 19 лет, вышла замуж за 54-летнего гражданина Сингапура. Разница в возрасте между супругами составляла 35 лет, а брак был официально зарегистрирован в Сингапуре.

Около 2012 года Нгуен вернулась во Вьетнам якобы для лечения. Там она познакомилась с другим мужчиной — гражданином Вьетнама, старше ее на три года, с которым у нее завязались романтические отношения. В этот период женщина преимущественно проживала во Вьетнаме.

Несмотря на то, что оба знали о действующем браке Нгуен в Сингапуре и невозможности заключить новый союз в этой стране, пара решила зарегистрировать брак во Вьетнаме. Это произошло 28 июля в 2015 году, когда женщина уже была беременна от второго мужчины.

После этого Нгуен оставалась во Вьетнаме, приезжая в Сингапур только для продления долгосрочной визы. В 2016 году она вернулась в Сингапур, чтобы инициировать развод с первым мужем. Их брак был официально расторгнут 3 ноября в 2017 году. Второй брак во Вьетнаме прекратил действие 9 марта в 2018-м.

Судебные материалы не уточняют, каким образом власти узнали о факте двоеженства. Прокуратура настаивала на наказании в виде трех месяцев лишения свободы.

Во время слушания Нгуен, у которой не было адвоката, обратилась в суд через переводчика и расплакалась. Она сообщила, что является одинокой матерью 10-летнего мальчика, нуждающегося в ее постоянной опеке. Также она отметила, что ее отец имеет частичный паралич, а мать пожилая, и именно она обеспечивает семью финансово и эмоционально.

Судья заявил, что учтет обстоятельства дела и назначил более мягкое наказание, чем требовала прокуратура. По законам Сингапура двоеженство карается лишением свободы сроком до семи лет, штрафом или обоими видами наказания.

