Женщина семь часов висела вверх ногами между двумя огромными скалами из-за своего iPhone – фото

Врачи скорой помощи сказали, что никогда раньше не видели ничего подобного.

Женщина застряла между двумя огромными скалами головой вниз после того, как пыталась достать свой упущенный iPhone из глубокого ущелья.

Об этом пишет LADbible.

Шокирующий инцидент произошел в начале этого месяца, когда парамедики поспешили на место происшествия, которое они описали как нечто, с чем они "никогда не сталкивались" раньше.

Нащупав свой iPhone во время похода в долине Хантер в Новом Южном Уэльсе, Австралия, женщина упала в трехметровую яму между массивными валунами. Учитывая размер ямы и то, что она упала в нее головой вниз, она осталась вверх ногами, не имея возможности вытащить себя наружу и добраться до безопасного места.

Спасение женщины / Фото: NSW Ambulance

Поскольку в этом районе не было телефонной связи, чтобы позвать на помощь, ее друзья пытались позвонить в службу спасения. После того, как она уже час висела за лодыжки, на место происшествия наконец-то вызвали парамедиков из Нового Южного Уэльса, чтобы спасти женщину.

И это была не совсем легкая задача: спасателям пришлось создать стойкую деревянную раму, прежде чем убрать несколько тяжелых валунов, чтобы другие камни не поддались и не раздавили женщину.

После того, как вытащили камни, которые весили более 500 килограммов, ей пришлось больше часа пробираться по чрезвычайно узкому S-образному изгибу скалы.

Спасение женщины / Фото: NSW Ambulance

Парамедик-спасатель скорой помощи Питер Уоттс сказал: "За 10 лет работы парамедиком-спасателем я никогда не сталкивался с подобной работой, она была сложной, но невероятно полезной. Каждая служба выполняла свою роль, и мы все работали невероятно слаженно, чтобы добиться хорошего результата для пациента".

В общей сложности спасательная операция длилась более семи часов.

Спасение женщины / Фото: NSW Ambulance

Женщина отделалась только синяками и царапинами, что, учитывая сложность ситуации, в которой она оказалась, можно считать настоящим чудом. И хотя она была успешно спасена, ее iPhone так и остался потерянным.

Напомним, на Майорке студентка трагически погибла, пытаясь найти телефон в мусорке. Она потеряла сознание, после чего бак был высыпан в грузовик, где она была раздавлена до смерти, а затем сожжена.

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