Женщина сфотографировала "портал в другой мир" во время снежной бури

Оптическое явление субсолнца очень редкое, но наука уже знает, как его объяснить.

Во время сильного снегопада на горнолыжном курорте SkiWelt в Австрии туристка увидела странный столб света, который больше всего был похож на "портал в параллельный мир" из фантастического фильма. Изображения странного явления женщина опубликовала в соцсети.

Об этом пишет Daily Mail.

Эти кадры быстро стали вирусными, а тысячи других пользователей в комментариях гадали, как можно объяснить это чудо. При этом многие сходились во мнении, что это вполне мог бы быть портал в другой мир.

"Это точно портал, и вы не можете убедить меня, что это не так", – написал один из комментаторов.y сказать мне обратного»

К счастью одних пользователей и разочарованию других, этому явлению есть простое объяснение.

"Это так называемое субсолнце — очень редкое, но красивое оптическое явление, возникающее, когда солнечный свет падает на ледяные кристаллы в атмосфере под прямым углом", – авторы статьи объяснили, с чем столкнулась туристка.

Большое количество снега, заметное на горнолыжном склоне, в сочетании с темным теневым фоном позади луча света делают это субсолнце более заметным, чем обычно, что объясняет зрелищность изображения и его успех в Сети.

Напомним, в Украине зафиксировали необычное природное явление, которого не могло быть в наших широтах. Пурпурное северное сияние, редкое для Украины, наблюдалось над Киевом и Львовом.

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