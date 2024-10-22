Женщина шесть лет ухаживала за парализованным мужем: после выздоровления он сразу женился на другой

Малайзийская женщина, которая шесть лет ухаживала за своим прикованным к постели мужем после автомобильной аварии, недавно объявила, что он развелся с ней и женился на другой женщине после выздоровления.

Об этом пишет Oddity Central.

В течение многих лет Нурул Сязвани документировала свою повседневную жизнь сиделки мужа в социальных сетях, демонстрируя свою занятость, содержавшую кормление мужа через назогастральный зонд, смену подгузников и помощь ему в купании.

Муж Нурул получил травму в автокатастрофе, и ему понадобилось шесть лет, чтобы снова ходить, и все это время она была рядом с ним. Ее преданность и служение мужу привлекли внимание 32 000 поклонников только в Facebook, многие из которых были шокированы, узнав, что муж Нурул не только развелся с ней после выздоровления, но и женился на другой женщине. Они узнали об этом безумном развитии событий от Нурул, которая поздравила своего бывшего мужа и его новую невесту в сообщении в Facebook.

Нурул с мужем / Фото: Facebook

"Поздравляю моего мужа, надеюсь, ты будешь счастлив с той, которую выбрал. Айфа Айзам, пожалуйста, заботься о нем, как я. Я закончила с ним, теперь твоя очередь", — написала Нурул в ныне удаленном сообщении.

Новость о разводе Нурул, который, как сообщается, был завершен 4 октября, шокировала малайзийские социальные сети: многие пользователи отказывались верить, что кто-то может отплатить за ее доброту, бросив ее. Некоторые из тех, кто следил за их историей в Facebook, где Нурул в течение шести лет делала все возможное, чтобы о ее прикованном к постели муже заботились, выразили свое разочарование решением мужчины развестись с ней, как только он выздоровел, чтобы жениться на другой женщине.

Нурул с мужем / Фото: Facebook

"В то время я ужасно боялась, когда он кашлял", — вспоминала Нурул о времени, когда она была сиделкой. "Я каждый день занималась с ним реабилитацией, а моя семья каждый день приходила мне помогать, чтобы я могла отдохнуть. Я часто сама покупала необходимые вещи для детей и мужа, что было большим стрессом".

Однако она также отметила, что чувствует, что ее теперь уже бывший муж "хорошо выполнял свои обязанности", и попросила людей прекратить травить его и его новую жену, добавив, что они с бывшим мужем договорились вместе воспитывать дочь. Однако ее поклонники с этим не согласились.

Нурул с мужем и дочерью / Фото: Facebook

"Я хочу извиниться перед своим бывшим мужем, его новой женой и их семьями за вирусную публикацию в Facebook. Все, что произошло, было моей ошибкой", — написала она. "Все интересуются и отмечают меня в Facebook. Так что моя публикация в Facebook направлена не на разоблачение стыда или сарказма, а на то, чтобы избежать клеветы".

Напомним, футболист "Шахтера" набил на руке имя новорожденной дочери и узнал, что она не от него. Он сделал тест ДНК.

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