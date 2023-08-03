Женщина шокировала аллергической реакцией на краску для бровей: "Похожа на инопланетяна" (видео)

Австралийку госпитализировали из-за тяжелой аллергии после того, как ее брови были подкрашены без ее ведома.

Об этом пишет The Sun.

Тамика Клеггет-Мерфи из Перта поделилась, что знала, что у нее аллергия на краску для бровей, поэтому попросила просто использовать воск и подкрасить карандашом.

Однако в конце сеанса ее брови стали раздраженными, и она была ошеломлена, узнав, что краску нанесли без ее согласия.

Мало того, что ее брови были невероятно красными и воспаленными, но ее лицо стало опухать.

Разместив видео в TikTok, Тамика объяснила: "Пошла на воск для бровей и они нанесли оттенок. Я знала, что у меня аллергия, но, к сожалению, меня не спросили по поводу покраски. Это видео предназначено для распространения информации, чтобы рассказать об аллергии и сначала пройти тест".

Женщина рассказала, что ее лицо было полностью отечным в течение пяти недель.

Пользователи социальных сетей были шокированы аллергической реакцией и многие высказались об этом в комментариях.

Ого! Это адская аллергическая реакция

Бог мой! Надеюсь, с тобой все хорошо

Ты должна подать в суд

Также многие шутили, что Тамика стала похожа на инопланетяна: "Извини, я очень сочувствую, но ты как пришелец", "Отведи меня к своему лидеру", "Она одна из нас".

Напомним, туристы пожаловались на элитную гостиницу в Доминикане. Они заявили, что видели труп, публичный секс, а в бассейне плавали фекалии.

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