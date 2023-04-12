Женщина шокировала, как черви ползают у нее под кожей - фото

Паразиты также прятались в ее мозгу.

Жительница Вьетнама была доставлена в больницу после того, как она съела блюдо, приготовленное из свежей крови.

Об этом сообщает mirror.co.uk.

После деликатеса, который 58-летняя женщина приготовила сама, она страдала сильной головной болью и несколько раз падала в своем доме.

В результате у нее была обнаружена паразитарная инвазия. Пациентка показала шокирующие кадры, как черви ползают под кожей ее рук и ног.

Фото: Newsflash

Они также прячутся в ее мозгу.

Медицинский персонал поначалу полагал, что симптомы женщины вызваны инсультом. Однако после прохождения сканирования было обнаружено, что она страдает заражением паразитами.

Фото: Newsflash

Вскоре женщину выписали из медучреждения и прописали лекарство.

Она призналась местным СМИ, что ест кровяную колбасу раз в месяц: "Я думала, что если я сама приготовлю это блюдо, оно будет чистым, и я буду уверена, что никакой болезни не будет".

Сообщается, что если бы симптомы не были устранены, женщина могла остаться парализованной или умереть.

"К моменту, когда пациенты попадают в больницу, их состояние уже прогрессирует, и паразиты уже повредили их мозг", — прокомментировали медики.

Напомним, палец женщины чуть не взорвался после укуса популярного животного. Сначала врачи подумали, что женщину укусил овод.

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