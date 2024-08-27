Женщина шокировала, как отец-священник занимался сексом с ее мужем: "Оставили меня с ВИЧ" (фото)

Она пожаловалась, как он тайно спал с ним и "подставил" ее.

История женщины об измене своих отца и мужа стала сенсационной на YouTube.

Бренде было всего 19 лет, когда она забеременела от своего тогдашнего партнера, с которым познакомилась через отца-священника. По ее словам, именно папа убедил дочь, что они идеальная пара, и устроил свадьбу.

Однако после того, как пара поженилась, она открыла для себя шокирующую правду – ее отец спал с ее мужем, что выглядело как умышленная подстава.

В шоу Love Don't Judge Бренда выразила свои переживания: "Я чувствовала себя преданной, я чувствовала отвращение, я чувствовала, что ничего не стою. Я больше не верила в мировую лояльность".

Мама из Флориды продолжила объяснять: "Мой папа сказал, что это один из его друзей. Все знали, что я дочь проповедника, а они одержимы дочерями проповедников. Мой папа хотел, чтобы я вышла замуж, и он познакомил нас, потому что думал, что мы хорошо подойдем друг другу. Я думала, что он просто член церкви моего отца.

Бренда / Фото: Love Don't Judge

Именно после обращения за медицинской помощью Бренда получила свой ВИЧ-положительный диагноз. Она развелась с мужем и разорвала отношения с отцом. После установления диагноза Бренда столкнулась со страхом, найдет ли она когда-нибудь кого-нибудь, кто сможет принять ее состояние.

Бренда / Фото: Love Don't Judge

Бренда, воспитывающая трех дочерей Элизабет, Изабеллу и Нову, обрела любовь с Брендоном. "Я уже был влюблен в нее с первой встречи", – поделился он.

Бренда вспоминает, что испытывала тревогу перед тем, как рассказать ему о своем состоянии: "Я очень нервничала, когда сказала Брендону, что у меня ужасное прошлое".

Однако поддержка Брэндона никогда не ослабевала, и теперь они делятся своим жизненным опытом на ее канале IAm Brenda J на YouTube и в TikTok, обсуждая повседневную жизнь с ВИЧ-положительным статусом Бренды. Прием лекарств от ВИЧ для Бренды является рутиной, а интимные отношения супругов предусматривают тщательное тестирование, чтобы убедиться, что вирус остался необнаруженным. Бренда с гордостью отмечает, что все трое ее детей являются ВИЧ-отрицательными.

Бренда и Брендон / Фото: Love Don't Judge

На своем YouTube-канале Брэндон объясняет, что жизнь с ВИЧ нормальна: "Это почти нормальный день. Каждый вечер ей приходится принимать таблетки. На самом деле нет ничего особенного в том, чтобы жить с ВИЧ-положительным человеком".

В свои 28 лет Бренда называет тревогу, депрессию и суровое общественное осуждение тяжелыми вызовами, связанными с ВИЧ-положительным статусом. Она поделилась: "Многие люди думают, что мы делаем это ради влияния. Комментарии вроде: "Ты эгоистка, потому что имеешь детей, ты эгоистка, потому что замужем за ВИЧ-отрицательным мужчиной". Иногда я читаю, как люди говорят, что я должна умереть".

Бренда, которая может похвастаться более 200 000 подписчиками на TikTok, добавила: "Люди заставляют меня чувствовать, что я не человек, что мне здесь не место, что я ходячая болезнь. Я хочу, чтобы люди знали, что после ВИЧ есть жизнь" .

Бренда и Брендон / Фото: Love Don't Judge

Напомним, жена разоблачила мужа на измене благодаря детали на фото, которое он ей прислал. Пользователи Сети также обратили на нее внимание.

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