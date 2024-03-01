Женщина шокировала настоящей причиной бесплатных вечеринок с мороженым на круизных лайнерах

Бывшая певица на круизных лайнерах раскрыла настоящую причину, почему пассажирам иногда раздают бесплатное мороженое.

Американская певица Дара Старр Такер десять лет назад выступала на круизных лайнерах. Женщина регулярно рассказывает об этом этапе жизни в TikTok.

Так, она работала на борту огромных судов, плававших по Карибскому и Средиземному морю. Но жизнь на борту круизного лайнера – это не только солнечный свет и радуга. В одном из своих последних видеороликов она раскрыла трагическую причину, по которой круизные лайнеры устраивают "вечеринки с бесплатным мороженым".

Как оказалось, если количество доступного мороженого внезапно увеличится, значит, им нужно больше места в морозильной камере для тела.

"К сожалению, это часто так. Если экипаж внезапно предоставляет пассажирам кучу мороженого, бесплатную вечеринку с мороженым, это часто происходит потому, что на корабле умерло больше людей, чем у них есть места в морге. Это правда. К счастью, нам не приходилось сталкиваться с подобными вещами, но мы дружили с некоторыми членами съемочной группы, которые с этим сталкивались. И они сказали, что в каждом круизе умирает от четырех до десяти человек. На кораблях много людей пожилого возраста, и часто люди умирают в круизах. На таком корабле, как наш, умирает от четырех до десяти человек, который в типичном круизе перевозит от 2500 до 3000 пассажиров. По их словам, в морге содержалось около семи человек, и если на этом конкретном корабле погибли более семи человек, им пришлось бы начать перемещать тела в морозильную камеру, а это означало, что им нужно было освободить место в морозильной камере. Поэтому им приходилось выносить много мороженого и других замороженных продуктов, чтобы освободить место для других тел".

Один человек прокомментировал видео, сказав: "Здесь медик круизного лайнера. Могу подтвердить связь морга и мороженого".

Напомним, женщина, оставленная в мешке для трупов в морге, испугала рабочих, когда она внезапно начала двигаться. Ее срочно доставили обратно в отделение неотложной помощи.

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