Женщина шокировала, проплыв 140 метров подо льдом без кислорода — видео

Отважная пловчиха побила мировой рекорд, сделав фридайвинг подо льдом на дистанцию 140 метров.

Об этом пишет UPI.

27-летняя Валентина Кафолла надела ярко оранжевый гидрокостюм и моноласту, чтобы заняться дайвингом подо льдом в Лаго-ди-Антерсельве, Италия.

Ранее Кафолла установила рекорд по фридайвингу подо льдом без кислорода в 2017 году, но ее рекорд побила японская спортсменка Ясуко Озеки, которая проплыла 125 метров.

Как сообщила Всемирная подводная федерация, Валентина, обладающая итальянским и хорватским гражданством, восстановила рекорд всего через 36 часов после подвига Озеки.

Напомним, 81-летний мужчина признан самым старым фитнес-инструктором в мире. Он получил сертификат личного тренера в 73 года.

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