Женщина шокировала реакцией тела на грудные импланты: годами страдала и даже временно ослепла (фото)

Женщина ошарашила, как после маммопластики годами страдала загадочной болезнью, из-за которой даже временно ослепла.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

32-летняя Даниэль Шиэн поделилась, что вставила грудные импланты в возрасте 19 лет после того, как выиграла конкурс красоты.

Даниэль Шиен / Фото: Danielle Sheehan/SWNS

Она страдала от выпадения волос, усталости, экземы и воспалений, но не могла понять почему. Девушка несколько раз обращалась к врачу и даже посещала неотложную помощь, когда потеряла зрение.

Даниэль Шиен / Фото: Danielle Sheehan/SWNS

Медики предположили, что она может испытывать аутоиммунное заболевание или стресс.

Теперь женщина убеждена, что у нее была болезнь грудных имплантатов после того, как избавилась от проблем в течение нескольких недель после удаления силиконовой груди.

"После того, как у меня родился сын, и в течение последнего года у меня была постоянная экзема и сухость глаз — я оказалась в отделении неотложной помощи, потому что не могла видеть. Врачи сказали мне, что думали, что это стресс из-за того, что я молодая мама и переживаю расставание. Я наткнулась на других людей, которые говорят о болезни грудных имплантатов, и увидела, что у них была сыпь вокруг глаз, такая же, как у меня, это было похоже на момент озарения. Все мои симптомы были такими же, у меня была сыпь, плохое настроение, я чувствовала, что медленно умираю, и я просто не чувствовала себя хорошо. Даже хирург был ошеломлен, увидев фотографии до и после эксплантата — через два часа после операции сыпь на моем лице исчезла", — рассказала она.

Даниэль Шиен / Фото: Danielle Sheehan/SWNS

Даниэль добавила, что ее врачи не слышали об этом заболевании, но отправили ее на УЗИ, чтобы проверить целостность имплантатов. Поскольку они были целыми, врачи предложили иммунодепрессанты на случай, если проблемы были вызваны аутоиммунным заболеванием, но женщина решила сначала пройти эксплантацию.

Она продала машину, чтобы оплатить операцию, и говорит, что через несколько часов после удаления имплантатов она заметила улучшение состояния своей кожи.

Даниэль Шиен / Фото: Danielle Sheehan/SWNS

Теперь она хочет повысить информированность об этом заболевании и считает, что врачи должны спрашивать женщин, есть ли у них грудные импланты, прежде чем исследовать аутоиммунные заболевания.

Напомним, 46-летняя мама шестерых детей пожаловалась, как дешевые пластические операции обезобразили ее тело. Оно показало фото до и после процедур.

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