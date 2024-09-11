Женщина шокировала сходством с бабушкой, умершей 150 лет назад: "Путешественница во времени" (видео)

Женщина нашла снимок своего двойника – собственной пра-пра-пра-прабабушки.

Об этом пишет Mirror.

Линдси Буллис рассказывала, что исследовала историю своего рода в Интернете, когда наткнулась на фотографию женщины с "таким же лицом", как у нее. 28-летняя девушка говорит, что она имеет "удивительное" сходство с Мэри Беквит, которая является ее четвертой бабушкой по линии отца и жила с 1805 до 1873 года.

Сравнивая свои фотографии с Мэри, Линдси собрала более 4,6 миллионов просмотров клипа и убедила пользователей в том, что она путешественница во времени.

"Я нашла фотографию на сайте Ancestry, когда искала своих родственников по линии отца. Я знаю, что ее зовут Мэри Беквит, и мне удалось узнать, что она родилась в Нью-Йорке, а умерла в Висконсине, и у нее был один сын. Ее муж, Абрахам Буллис, был хирургом во время Гражданской войны – но это все, что я знаю о ней. Я чувствую, что имею с ней особую связь", - прокомментировала американка.

Линдси из Висконсина поделилась в Сети видео, на котором она изображена рядом с фотографией Мэри, демонстрируя невероятное сходство. "Нашла фотографию моей 4-й прабабушки, и у меня ее лицо", — написала она в подписи.

Это побудило одного пользователя TikTok ответить: "Девочка, это ты! С возвращением!". Другой согласился: "Ты – это она". Третий добавил: "Я не верю в это. Вы путешественница во времени". Кто-то другой сказал: "Ее душа должна была вернуться, и вот вы здесь!".

Напомним, мужчина продал "собственную жизнь" и купил отдаленный тропический остров. Он кардинально изменил свою жизнь в 2009 году.

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