Женщина шокировала ужасной подтяжкой ягодиц гиалуроновой кислотой – фото

Женщина осталась травмированной после того, как ей сделали инъекцию гиалуроновой кислоты в ягодицы и у нее возникли серьезные осложнения.

Через шесть дней после инъекции она обратилась в больницу скорой помощи, где медики сообщили, что у нее большая гематома – когда кровь скапливается внутри тела.

Специалист, который делал бразильскую подтяжку ягодиц, якобы сделал инъекцию в одну из вен пациентки, что повлекло за собой кровотечение, которое привело к сепсису.

"Врач сказал мне, что если бы я не попала в больницу вовремя, я бы умерла", — рассказала женщина, пожелавшая остаться анонимной. "Когда я приехала в больницу, мне было очень плохо, я бредила и не могла ни стоять, ни ходить. Приехали хирурги и подтвердили, что у меня сепсис и что меня немедленно везут на срочную, если не спасительную, операцию. Меня отвезли в операционную, не понимая, что происходит, и я проснулась через три часа. Две недели я провела в больнице, прикованная к кровати, на лекарстве и под очень тщательным наблюдением. Через две недели меня отпустили домой, но медсестры проверяли меня каждый день. Так было в течение следующих пяти месяцев. Я не могла жить нормальной жизнью – не могла мыться и заниматься какой-либо деятельностью. В этот момент, я бы сказала, я была на самом низком психическом уровне. Мне было стыдно".

Бразильская подтяжка ягодиц / Фото: Dr Ducu Clinics

Наполнитель также проник в ногу женщины, что привело к еще одной инфекции и дополнительных десяти дней в больнице.

Хирурги были вынуждены удалить весь филлер, что оставило тело пациентки изуродованным. На фото ее ягодицы имеют заметную неровность, а кожа обвисла.

Бразильская подтяжка ягодиц / Фото: Dr Ducu Clinics

Выйдя из больницы и отчаянно желая вернуть свое тело в нормальное состояние, она искала варианты, как вернуть ягодицам прежнюю форму. Она записалась на консультацию к высококвалифицированному врачу-эстетисту, имеющему собственную клинику в Лондоне.

Она сказала: "Я была невероятно напугана, но как только мы с доктором проконсультировались, я стала чувствовать себя гораздо лучше. Он успокоил меня и все очень подробно объяснил. Мы разработали план, и он выполнял каждое назначение с чрезвычайной осторожностью и безопасностью".

В результате ему удалось исправить неудачную операцию. Он провел ей собственную процедуру, известную как DBL (Ducu Butt Lift) стоимостью 2500 фунтов стерлингов. DBL использует инъекции наполнителя для изменения формы ягодиц и требует минимального времени.

Попа после второй операции / Фото: Dr Ducu Clinics

Пациентка в восторге от результата, но ей все еще нужна дополнительная операция, чтобы удалить оставшиеся под ягодицами излишки кожи.

Она сказала: "Я очень довольна тем, как он меня вылечил. Я всегда буду благодарна".

Напомним, 24-летняя девушка скончалась после популярных косметических процедур. Женщине сделали 6 процедур во время 8-часовой операции.

