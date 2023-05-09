Женщина шокировала видео, как изменилось ее лицо во время беременности: "Была похожа на Шрека"

Пользователь TikTok решила показать юзерам, как она изменилась во время своей беременности.

Тайрис Вуд продемонстрировала свою экстремальную трансформацию в кадрах "до" и "после" родов.

Так, на первых фото женщина предстала с отечным лицом.

"Я была похожа на Шрека", — прокомментировала она.

Впрочем, после рождения ребенка красота новоиспеченной мамочки вернулась.

Вуд отметила, что понадобилось около месяца, чтобы ее вид был таким, как и раньше.

Ролик собрал более 5,7 млн просмотров, а в комментариях пользователи писали, что не верят, что на фото один и тот же человек.

Напомним, 62-летняя женщина откровенно рассказала о сексе во время менопаузы. Сюзанна призналась, что ее лучший секс был в 40, но сейчас она тоже получает удовольствие в постели.

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