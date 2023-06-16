Женщина шокировала жутким фото "призрака повешенного убийцы" в заброшенной гостинице

Британка Элисон Данн утверждает, что сделала ужасное фото призрака в заброшенной гостинице Park Hotel в Морками, Ланкашире.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Она говорит, что больше не может спать после того, как воспользовалась доской для спиритических сеансов и заметила призрачную фигуру "повешенного убийцы".

49-летняя менеджер банка сделала фотографию, когда все сверхъестественные исследователи в отеле находились в бывшей спальне на четвертом этаже.

Хотя она ничего не видела своими глазами, она была в шоке, когда посмотрела на снимок. Как ни странно, она утверждала, что другие члены группы почувствовали, что коридор стал холодным незадолго до того, как сделала фотографию, и даже заметили мерцание света.

Фото призрака / Фото: dailystar.co.uk

Элисон всегда восхищалась сверхъестественным и считает, что она могла поймать призрак убийцы, который, как говорит местная легенда, задушил женщину в отеле в начале 1900-х годов, а затем покончил с собой.

"Вы можете различить ногу, если будете продолжать смотреть на нее, а остальное выглядят как тень. Похоже, что кто-то прислонился к стене. Я была немного напугана в тот момент, потому что это тот момент, когда мы должны просто немного поспать. Я лежала без сна, смотрела в потолок и думала, не бродит ли он где-нибудь поблизости. Мне было интересно, не видел ли он меня", — поделилась она.

Элисон утверждает, что группа также имела неприятный опыт при использовании доски для спиритических сеансов в подвале, когда "дух", вероятно, бросил ложку в соседней комнате во время сеанса.

"Всю ночь у нас было немало активности. Мы провели эксперимент с доской для спиритических сеансов в подвале. Было темно и мы услышали этот грохот. Мы пошли посмотреть, что это было, и там была эта ложка на полу прямо там, где мы вошли. Мы никак не могли пройти мимо этого и не увидеть ее, мы вернулись к доске для спиритических сеансов и спросили, сделал ли он это, и она сказала "да", — вспомнила женщина.

Элисон Данн / Фото: dailystar.co.uk

Данн теперь еще больше верит в привидений и сверхъестественное, чем когда-либо прежде, и даже хочет вернуться в гостиницу.

Со своей стороны представитель гостиницы подтвердил, что ужасная история о мужчине, который убил женщину, была рассказана местными жителями, добавив: "Из записей я считаю, что мужчина действительно задушил женщину в начале 1900-х годов, когда он вернулся с Первой мировой войны. Я понимаю, что у дамы были отношения с менеджером, а мужчина, совершивший правонарушение, был с ней в отношениях или женат. Затем он покончил с собой. Это информация, полученная от местных жителей".

Напомним, канадка нашла бутылку с посланием, выпущенную в море 34 года назад. Стало известно, кто его написал.

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