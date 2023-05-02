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Женщина шокирована, что забеременела от друга своего отца, который гораздо старше ее

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1429
Время на прочтение
1 мин
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Женщина шокирована, что забеременела от друга своего отца, который гораздо старше ее

Женщина забеременела от друга своего отца, / Фото: pixabay.com

Женщина боится рассказать родным и друзьям правду о том, что она беременна от одного из друзей своего отца.

35-летняя британка забеременела от друга своего отца, с которым 8 лет есть тайный роман.

Об этом пишет Mirror.

Женщина называет отца будущего ребенка "друг с преимуществами". За последние 8 лет она виделась с ним 3-4 раза в неделю. Он гораздо старше ее и имеет 16-летнего ребенка. Они не ходили на свидание. Человек приходит к ней или она к нему.

Теперь женщина боится рассказать родным и друзьям правду, что она беременна от одного из друзей своего отца, который на несколько лет младше ее папы.

Британка призналась, что никогда не хотела детей и теперь не знает, что ей делать. Она не хочет быть одинокой мамой.

Напомним, жительница Черниговщины родила ребенка весом около 5 килограммов.

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Дата публикации
Просмотры
1429
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