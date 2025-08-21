Женщина скрыла от мужчины, что является трансгендером: ее судят за сексуальное насилие

Трансгендерная женщина

В Великобритании трансгендерная женщина имела отношения с мужчиной, от которого скрыла мужские гениталии. Теперь ее обвиняют в сексуальном насилии.

Об этом сообщает Daily Mail.

Детали инцидента

21-летняя Сиара Воткин провела ночь с мужем после обмена сообщениями в социальной сети.

Обвинитель Пол Рид сообщил Королевскому суду Тиссайда, что Уоткин совершила сексуальные действия с мужем после того, как тот прибыл в дом в Торнабе, Северный Йоркшир, несколько лет назад. Он заявил, что Уоткин притворилась, будто у нее менструация, чтобы мужчина не касался подсудимой ниже пояса.

По данным прокурора, Воткина позже связалась со своим спутником, чтобы раскрыть «страшный секрет». Переписка между ними была зачитана присяжной.

Когда предполагаемая жертва спросила, был ли секрет в том, что она беременна, Воткин ответила: «Я трансгендер. Извини, что не сказала».

Мужчина написал: «Что за х**нь? У тебя есть член?», — а потом повторил свой вопрос.

Воткин добавила: «Вот почему я с тобой не переспала», — говорилось в сообщении.

«Во время их непродолжительных отношений подсудимая скрыла от мужчины, имеющего пенис», — заявил присяжным мистер Рид.

Муж заявил полиции: если бы знал, что Уоткин трансгендер, то не дал бы согласия на интимные отношения. Он сказал: «Я так не веду себя».

Суд узнал, что в профиле Воткиной в Snapchat использовался женский аватар, а никаких обсуждений вопросов сексуальности или пола не велось.

«Мы с ним занимались сексом, я не говорила, что являюсь парнем. Когда я сообщила ему, что я другого пола, ему это не понравилось», — рассказала во время ареста Воткин.

Род подчеркнул: она согласилась, что сексуальные действия имели место.

Воткин отрицает два обвинения в сексуальном насилии и одно обвинение в сексуальном насилии с проникновением.

Судебный процесс продолжается.

