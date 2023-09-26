Женщина случайно обнаружила, что у ее мужа есть еще одна жена благодаря посту незнакомца в Facebook

Также у него есть ребенок от другой.

Женщина рассказала, как узнала, что ее муж ведет двойную жизнь – и все это благодаря невинному перелистыванию страниц в социальных сетях.

Об этом пишет Mirror.

Социальные сети – отличный способ быть в курсе того, что делают ваши друзья и семья, делиться любимыми снимками и публиковать воспоминания. Однако последнее, чего можно ожидать, — выявить зловещую информацию о своем партнере, как это сделала одна женщина, листая посты на Facebook.

Она заметила фотографию своего мужа и другой незнакомой женщины в комментариях к сообщению в группе. Зайдя на страницу пользовательницы, она обнаружила, что они женаты и у них тоже есть ребенок, но с другой фамилией.

Разоренная женщина призналась, что в их отношениях уже были тревожные сигналы. Ее муж часто путешествует, и восемь месяцев назад она обнаружила, что он заразился неизлечимой ЗППП. Он жестоко обвинил ее, даже заявив, что она была неверна.

"Я просматривала группу в Facebook, где люди помогают детям, просят пожертвования, делятся опытом и мемами. Мать рассказала, что давала мужчине слабительный чай, чтобы он не пошел на футбольный матч на следующий день. В комментариях были сплошные издевательства и смех, и ей предлагали обновить результат. Я человек, который любит читать комментарии, к сожалению, я увидела профиль, в котором была фотография женщины с моим мужем", — рассказала она на Reddit.

Наткнувшись на профиль незнакомой женщины и обнаружив ошеломляющие фотографии, она также заметила, что ее муж носит другую фамилию, чтобы замести следов. Далее она объяснила: "Я начала смотреть, и, по-видимому, они поженились мирно, мой муж создал другой профиль, но у него другое имя и фамилия. Я думаю, что у этого ребенка выдумана фамилия".

Размышляя, что делать, женщина решила, что лучше признаться в своих открытиях, поскольку у нее создалось впечатление, что "другая женщина тоже не знала о ее существовании", поэтому она отправила ей сообщение. Однако она узнала, что новая избранница ее любимого уже знала, что он женат.

"Они женаты два года, а их ребенку примерно 14 месяцев. Хотя формально они не женаты, их брак недействителен. Я наняла адвоката, собрала все доказательства и нахожусь в бракоразводном процессе. Я жаловалась, что он предпочитает его, он ушел из дома, чтобы жить с ней", — рассказала она.

Убитая горем результатом конфронтации, она попросила совета, как двигаться дальше:

Вы можете подать на него в суд за обман личности. Вы можете сказать судье, что он вел два года разные жизни, и вы также можете подать на него в суд на его имущество

Я бы рассказал его семье и друзьям. Никогда не защищайте мошенника, они часто говорят людям, что вы обманули, чтобы защитить себя. Он сказал, что это ты заразила его ЗППП. Я знал, что когда он тебя обвинил, это была его проблема

Напомним, женщина в течение 20 лет ежедневно приходила на станцию метро, чтобы услышать голос покойного мужа. Более 40 лет назад он записал все объявления на станции.

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