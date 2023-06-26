Женщина случайно обнаружила, что вышла замуж за своего двоюродного брата: чем все закончилось (фото)

Американские супруги из Колорадо Селина и Джозеф были в шоке, когда узнали, что они двоюродные брат и сестра.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Пара поженилась почти 17 лет назад и за это время родила троих детей. Но спустя 10 лет после свадьбы влюбленные обнаружили, что они родственники.

Они поняли это только тогда, когда женщина принялась изучать свое наследие. Когда она узнала правду после прохождения теста ДНК, она сначала подумала, что им придется расстаться.

Селина и Джозеф / Фото: dailystar.co.uk

Однако 37-летняя Селина рассказала, что скоро поняла, что оставаться вместе будет лучше для их семьи.

Она объяснила: "Я стала больше думать о себе: "Для наших детей, для нашей семьи мы должны держаться вместе и оставаться вместе". Это был поворотный момент для нас, потому что вы не должны быть со своим двоюродным братом, но так получилось".

Селина и Джозеф / Фото: dailystar.co.uk

44-летний Джозеф добавил: "Мы зашли так далеко, и пока смерть не разлучит нас в моих книгах, поэтому я не собирался идти через нечто подобное".

Ранее в этом году Селина решила публично рассказать о том, что ее муж тоже двоюродный брат, сняв видео в TikTok о том, как она узнала об этом.

Но пару сразу захейтили, назвав их отношения "больными".

Селина и Джозеф / Фото: dailystar.co.uk

Прочитав лишь несколько ненавистных комментариев, которые они получили, Селина сказала: "Это так тревожно, почему вы женитесь на своей кузине? Они так похожи, как они не знали? Мне жаль детей. Мне было бы стыдно, если бы я был их ребенком".

Дочь супругов сказала маме, что "это вроде как нормально", тогда как старший ребенок признался, что иногда чувствует себя "чуть странно", но добавил, что, поскольку они узнали об этом только после свадьбы, в их браке нет "никакой проблемы".

Селина и Джозеф / Фото: dailystar.co.uk

И не только дети принимают их отношения. Отец Селины, Марк, считает, что им обязательно следует оставаться вместе.

"Им очень хорошо вместе, они дополняют друг друга, они наша семья, и они будут вместе еще долго, как я и моя жена. Я все равно бы их принял, они моя семья".

Селина и Джозеф сказали, что они игнорируют ненавистников и планируют оставаться в счастливом браке.

"Для людей, которые оставляли нам негативные комментарии, легко говорить снаружи, не зная всю внутреннюю историю. Мы узнали почти через 11 лет, после троих детей… Это не то, от чего можно расстаться и уйти", — сказал Джозеф.

Напомним, британские супруги Марк и Сара Смит рассказали, как похудение изменило их жизнь. Пара сбросила 45 кг и спасла брак.

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