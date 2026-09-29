Женщина случайно обнаружила опухоль благодаря далматинцу: позже врачи дали страшный прогноз

Далматинец помог женщине случайно обнаружить редкий вид рака / © Pixabay

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50-летняя британка Джорджи Копема случайно обнаружила опухоль после того, как её далматинец занял почти весь диван и заставил хозяйку сесть в непривычной позе. Впоследствии у женщины диагностировали редкий агрессивный рак, а после рецидива болезни врачи сообщили, что ей осталось жить от 12 до 18 месяцев.

Об этом сообщило издание Mirror со ссылкой на её супругу, 45-летнюю Адель Мерфи-Коупман.

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Первые изменения в самочувствии Джорджи заметила ещё до постановки диагноза. Она чувствовала усталость, испытывала вздутие живота и более обильные менструации, однако супруги связывали эти симптомы с перименопаузой. В то же время женщина оставалась физически активной и ранее занималась бодибилдингом.

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В апреле 2025 года их далматинец Бенсон растянулся на диване, поэтому Джорджи пришлось втиснуться рядом с ним. Именно тогда она заметила на животе выпуклость, которой раньше не видела. Адель на ощупь определила образование размером примерно с теннисный мяч. Оно было заметно только в определённой позе и исчезало, когда Джорджи вставала.

Сначала врачи предположили, что это может быть фибромиома матки. Однако после ряда обследований, в частности УЗИ, МРТ и гистероскопии, у Джорджи диагностировали лейомиосаркому матки — редкий вид рака, развивающийся в гладких мышцах этого органа.

В июне 2025 года женщине провели сложную операцию и полностью удалили матку вместе с опухолью. По словам Адель, новообразование было чрезвычайно большим — примерно размером с восьмимесячного ребенка.

После операции Джорджи регулярно проходила обследования. В конце 2025 года её вновь стали беспокоить усталость, потливость, гриппоподобные симптомы и увеличение живота. В марте 2026 года врачи сообщили супругам, что рак агрессивно вернулся и распространился на новые участки, в частности на таз, участок аорты и брюшину.

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Тогда Джорджи сообщили, что ей осталось примерно 12–18 месяцев, и назначили паллиативную химиотерапию. Однако лечение не дало ожидаемого результата, а состояние женщины стремительно ухудшалось. В начале июня она вернулась домой, будучи почти полностью прикованной к постели.

Несмотря на тяжелую болезнь, Джорджи вместе с женой решила привлечь внимание к проблеме саркомы и помочь другим пациентам. Она присоединилась к организации благотворительного марша Sarcoma UK в Кенте. Мероприятие собрало почти 500 участников, а на благотворительность удалось собрать более 21,5 тысячи фунтов стерлингов.

Из-за состояния здоровья Джорджи не смогла лично прийти на мероприятие, однако присоединилась к участникам посредством видеосвязи из хосписа. За день до шествия она также записала обращение с призывом поддержать организацию.

Джорджи провела в хосписе 22 дня и скончалась 17 сентября в возрасте 50 лет. Рядом с ней до последнего оставалась Адель. Супруги прожили вместе шесть с половиной лет, а 5 августа 2026 года они поженились.

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Теперь Адель планирует продолжить дело своей жены и распространять информацию о саркоме. По её словам, главной целью Джорджи было не привлечь внимание к себе, а помочь другим больше узнать об этой редкой болезни.

Напомним, что обычный душ стал началом истории, которая за считанные недели привела 23-летнего мужчину в операционную. Необычное изменение, которое он случайно заметил, оказалось признаком рака.

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