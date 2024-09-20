Женщина случайно опрыскала соседа из водного пистолета: это завершилось судебной волокитой

58-летней канадке предъявлены обвинения в нападении с применением оружия после того, как она, играя с ребенком, случайно брызнула соседу в грудь из водного пистолета.

Об этом сообщает Oddity Central.

1 сентября Венди Вашик, помощница воспитателя из Симко, Онтарио, Канада, играла с детьми во время барбекю на заднем дворе, когда случайно выстрелила из водного пистолета в грудь косившего траву соседу. Она утверждает, что сразу же извинилась, но мужчина продолжал кричать на нее и в какой-то момент пошел к себе домой, чтобы позвонить в полицию и сообщить, что он подвергся "физическому нападению".

Сотрудники полиции провинции Онтарио приехали на вызов и установили, что два человека участвовали в "споре", в результате которого жертва испытала физическое насилие. Вашик рассказала журналистам, что полиция даже не попросила показать водный пистолет, прежде чем предъявить ей обвинение.

"Они не задали мне ни одного вопроса. Они не попросили показать водный пистолет. Никакого вопроса... Мой муж не верил", — пожаловалась женщина.

По просьбе местных журналистов подтвердить, что оружием, которое использовалось при нападении, был именно водный пистолет, представитель полиции провинции Онтарио ответил, что "неуместно" комментировать детали дела. Однако Венди настаивает на том, что она играла с детским водным пистолетом, длина которого не превышала длины ее предплечья.

Этот инцидент оказал большое влияние на Венди и ее семью. Поскольку она работает ассистенткой по вопросам образования в школьном совете католического округа Брант Галдиманд Норфолк, она не может вернуться на работу, пока дело не будет решено, и хотя она понимает почему это так, она не может скрыть своего разочарования.

"Каждый день – это борьба, трудно не думать об этом постоянно", – сказала Венди в интервью CTV News. "Трудно двигаться дальше, потому что трудно забыть. Я все еще волнуюсь о том, чем все это закончится".

Ее семья пытается собрать деньги на ее юридические расходы, поскольку она должна предстать перед судом 24 сентября, но характер ее обвинения делает это очень сложным. Например, страница на GoFundMe, которая собрала более $12 000, была удалена, поскольку ее обвинение "технически криминальное", а платформа не позволяет собирать средства на такие дела. Семья пробует альтернативные варианты, потому что не знает, как долго продлится их судебная волокита.

Напомним, блогер спустя 21 год самостоятельно раскрыл трагическое дело об исчезновении старшеклассников. Этого не удалось сделать правоохранителям.

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