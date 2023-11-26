Женщина случайно оставила $7000 чаевых за сэндвич – как это произошло

В американском городе Атланта произошел интересный инцидент – женщина по имени Вера Коннер купила стандартный сэндвич за $7 долларов в сети ресторанов быстрого питания Subway, после чего подумала, что на экране ей нужно ввести номер своего телефона, чтобы получить скидку.

Об этом пишет Bild.

Однако на самом деле это была сумма чаевых, которые она готова оставить заведению. С кредитной карты женщины списалось $7113.

"Я могла бы поехать в Италию и купить (на эти деньги – ред.) там сэндвич", — сказала она.

Вера Коннер около месяца пыталась вернуть деньги, однако менеджер заведения отказался это делать.

"Это невероятно. Я думаю, кто-нибудь, кто это видит, понимает, что это ошибка. Раньше я сама работала в розничной торговле. Это огромные деньги. И, знаете, я вообще не большой поклонник чаевых", – прокомментировала ситуацию американка.

Subway пошел ей навстречу лишь после того, как на историю Коннер обратил внимание местный телеканал и она получила огласку.

Напомним, женщине до конца жизни запретили плавать на круизных лайнерах: что она натворила.

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