Женщина случайно проглотила AirPod: как так произошло и чем закончилось (видео)

Женщина из Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США, проглотила один из наушников AirPods своего мужа.

Об этом она поведала Insider.

52-летняя риэлторка Танна Баркер была на прогулке и случайно проглотила беспроводное устройство, отметив, что отвлеклась, разговаривая с подругой.

Женщина полагала, что приняла витамины. Заметив пилюли в руке вместо AirPod, она вскоре осознала большую ошибку.

"Я чувствовала, что все происходит так медленно... Я просто подумала: "О, черт возьми, я не могу поверить, что я только что сделала это", — рассказала она. "Теперь у меня внутри AirPod".

Она эмоционально сообщила эту новость своему мужу, который теперь вынужден использовать свои наушники не наилучшего качества, и умоляла его хранить молчание – лишь для того, чтобы вскоре объявить об этом в Интернете.

Медицинские работники сказали ей: "Пусть все произойдет естественным путем", поскольку корпус батареи не приносит никакого вреда.

"Один из них спросил, проглотила ли я оба AirPods, и я сказала "нет". И он добавил: "Ну, это хорошо, потому что у них есть магнит, и это могло вызвать проблему", — рассказала Танна.

Вскоре Баркер опубликовала следующее видео, чтобы сообщить миру, что AirPod успешно прошел через ее толстую кишку и благополучно вышел. Непонятно, работает ли прослушивающий инструмент после инцидента.

Напомним, разъяренная беременная хочет развестись с мужем из-за его выбора имени ребенка. Она уже подготовила все необходимые документы.

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