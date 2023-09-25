Женщина случайно проглотила AirPod во сне: наушник работал даже в желудке — видео

В США женщина проглотила наушник во время сна.

Об этом сообщает AppleInsider.

14 июня в 2023 году около трех утра Мо Кеннеди внезапно проснулась, поняв, что, похоже, проглотила один из своих AirPods Pro. То, что началось как странный сон, превратилось в незабываемый курьез.

В панике она безуспешно попыталась выблевать его. Затем вместе с мамой женщина отправилась в ближайшее отделение неотложной помощи Медицинского центра Ковингтона.

"Если вы когда-нибудь теряли AirPod и задаетесь вопросом, где его искать... Возможно, загляните в свой желудок, потому что, возможно, вы съели его, как я", — говорит Мо в видео, опубликованном в TikTok.

Когда Кеннеди прибыла, ей пришлось разъяснить ситуацию медицинскому персоналу. Они были удивлены, узнав, что ее AirPod все еще работает. Мама Кеннеди могла подключиться к ним и услышать звуки желудка и смех дочери.

После компьютерной томографии медицинская бригада обнаружила, что беспроводной наушник быстро переместился глубже в желудок Кеннеди и застрял в опасном положении. Были опасения, что проблема может потребовать более инвазивной хирургической процедуры, если ее не устранить немедленно. Чтобы предотвратить это, Кеннеди на машине скорой помощи доставили в больницу, где она прошла экстренную эндоскопию.

Женщина очнулась после процедуры с благополучно удаленным AirPod, лежавшим в чашке. Благодарная за успешный результат и помощь, она поблагодарила медицинского персонала за их положительное отношение и хорошее настроение.

Мо Кеннеди в больнице / Фото: скриншот с видео

"В общем, я бы на 100% рекомендовала бы эти наушники, но я на 1000% не рекомендую их есть", – сказала Кеннеди AppleInsider в электронном письме. "Я просто счастлива, что со мной все в порядке, и смеюсь над тем, что случайно проверила способность наушников быть устойчивыми к желудочной кислоте, которая, как я узнала, длилась как минимум до 9 часов".

Напомним, Кеннеди не первый человек, случайно проглотивший AirPod. Недавно американка спутала один из наушников своего мужа с витаминами. Она отвлеклась, разговаривая с подругой.

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