Женщина случайно раскрыла неприятный секрет своей бабушки: как и что она узнала

Женщина поделилась своим шоком от подтверждения давних семейных слухов после того, как сделала домашний ДНК-тест, обнаруживший, что ее бабушка скрывала неприятную тайну.

Об этом пишет Mirror.

"Мой дедушка по отцовской линии на самом деле не был биологически моим дедушкой. Годами ходили слухи, что моя бабушка изменила ему с французским или, возможно, немецким солдатом, но он знал об этом и просто остался воспитывать детей, потому что тогда это было именно то, что вы делали", – поделилась она на Reddit.

Она объяснила, что ДНК-тест показал, что она на 25% француженка, а это значит, что ее отец, вероятно, на 50% француз. Она добавила: "Мой папа никогда не знал, кто его настоящий биологический отец. Я не думаю, что кто-то рассказывал ему эту информацию, он не является частью нашей жизни, и мужчина, с которым я выросла, думая, что он мой дедушка, на самом деле им не был. Я все еще считаю его своим дедушкой, он все еще исполнял роль дедушки, пока не умер, но странно думать, что мой "настоящий" дедушка – это какой-нибудь случайный француз, которого я никогда не встречу и, вероятно, никогда не узнаю его имя, и который сам наверняка уже мертв".

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Комментируя ее пост, другая пользовательница поделилась собственным удивительным открытием после прохождения ДНК-теста: "Я была шокирована, когда прошла тест. Я ожидала, что у меня будет скандинавская и финская ДНК, но не ожидала увидеть 30% английской в моей ДНК. Вся моя скандинавская ДНК (только 49%) происходит с Севера, что было ожидаемо, и я знала, что будет немного финской (15%) из-за того, что я живу в Северной Норвегии, откуда походит моя материнская семья (многие финны переехали туда несколько поколений назад). Но никто в моей семье не может объяснить всю эту английскую ДНК, и никто из других членов моей семьи, проходивших тот же тест, не имеет такого количества английской ДНК". Другой пользователь добавил: "Благодаря сочетанию ДНК и отслеживания семейного дерева мой тесть обнаружил, что его отец не был единственным ребенком, как он думал, а дедушка имел несколько семей по всей стране и 38 детей!".

Напомним, родители нашли сына, которого 37 лет назад продала бабушка без их разрешения. Женщина отправила его жить в другую семью.

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