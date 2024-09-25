Женщина случайно разрушила брак мужчины, сделав ДНК-тест: почему его жена приревновала и ушла

Женщина испытала наибольший шок в своей жизни, когда после прохождения ДНК-теста узнала, что у нее есть давно потерянный родной брат – но ее открытие в результате "разрушило" его жизнь.

Об этом пишет Mirror.

Дочь женщины поделилась историей и объяснила, как ее мать сделала ДНК-тест, чтобы узнать больше о своем родственном наследии, не ожидая, что натолкнется на незнакомую "связь", когда придут результаты.

"Моя мама сделала ДНК-тест и она выбрала вариант, позволивший ей быть связанной с членами семьи. У нее есть сводный брат, которого отдали на усыновление, поскольку он был результатом интрижки ее отца с бывшей девушкой", — поделилась дочь женщины на Reddit.

Далее ее мама узнала, как ее отец был "вынужден" порвать со своей девушкой, потому что она происходила из очень религиозной семьи, где подростковая беременность не одобрялась. Женщина добавила: "Девушке также пришлось отказаться от ребенка. Семья со стороны моей матери никогда не знала о нем до прошлого года. Моему дедушке также удалось сохранить эту тайну в течение 60 с лишним лет, что ошеломляет".

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В конце концов мама встретилась со сводным братом – и не могла поверить, насколько он похож на ее отца. Они начали проводить много времени вместе – делиться историями о своем детстве и разыскивать его биологическую мать.

Однако его жена принялась ревновать, что он проводит так много времени с "новой" сестрой. Женщина добавила: "Я тоже радуюсь за него, что он нашел свою биологическую семью. Оказывается, он всю жизнь жил в 20 минутах от нас, а мы и не подозревали. Мы даже ходили к одному семейному врачу. Единственный минус в том, что, узнав все это, его жена принялась ревновать его к тому, что он проводит время со всеми давно потерянными братьями и сестрами, и они развелись".

Впрочем, племянница считает, что дяде лучше без жены, и говорит, что недавно он стал встречаться с другой женщиной.

Комментируя ее сообщение, один пользователь сказал: "По-моему, это не звучит как недостаток. Счастливого пути ей". Другой добавил: "Возможно, большая семья придала ему смелости, чтобы наконец уйти". Третий человек написал: "Это было распространенным явлением в то время. Все было связано с имиджем, и девушка, родившая ребенка вне брака, имела ужасную репутацию. Это не имело ничего общего с религией. Сейчас это уже не так актуально".

Напомним, супруги сделали ДНК-тест ради развлечения и узнали, что воспитывают чужого сына. Семья почувствовала, что весь их мир разрушился.

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