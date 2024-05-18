Женщина случайно сыграла в онлайн-лотерею и сорвала самый большой джекпот: известна сумма

Деньги она планирует потратить на свою маму.

Женщина из Северной Каролины, США, выиграла лотерейный джекпот в размере $736 874, когда случайно сыграла в онлайн-игру.

Об этом пишет UPI.

Синтия Харрис из Кери рассказала, что не осознавала, что сделала ставку в два доллара, когда попробовала цифровую мгновенную игру, доступную онлайн.

"Я думала, что играю в демо-режиме", — вспомнила она.

Представители лотереи заявили, что приз Харрис стал самым большим выигрышем в любой цифровой игре с момента ее запуска в ноябре в прошлом году.

"Я счастливый человек", — сказала победительница.

Синтия планирует использовать свой выигрыш, чтобы позаботиться о своей матери.

Напомним, в США мужчина приобрел лотерейный билет за 10 долларов и выиграл ошеломляющую сумму. За деньги, которые он выиграл, хочет купить автомобиль и отремонтировать дом.

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