Женщина случайно узнала, что у нее есть 77 братьев и сестер – фото

Женщина, которая думала, что она единственный ребенок, была ошеломлена, узнав, что у нее есть 77 братьев и сестер.

Об этом пишет Daily Mail.

Шина Холланд-Долан из Кливленда, штат Огайо, США, познакомилась с десятками членов семьи – даже настолько сблизившись с одной сводной сестрой, что они вместе отправились в медовый месяц.

26-летняя Шина провела первые 20 лет своей жизни, думая, что у нее нет братьев и сестер, пока она не узнала, что ее мама и отец с инвалидностью использовали донорскую сперму, чтобы родить ее после того, как она вовсю пыталась зачать ребенка.

"Сказать, что это был шок – ничего не сказать", – призналась Шина. "Я была в шоке".

Шина Холланд-Долан / Фото: Redcurrant Media

Родителям Шины сказали не рассказывать дочери о ее генетическом папе, но когда ей было 20, ее родители раскрыли правду.

"Это была непростая ситуация, поначалу я была так расстроена, что меня обманули", – вспомнила она. "Я понимаю, что тогда, возможно, был элемент стыда, и они беспокоились о том, что подумают другие люди".

Шина испытала желание узнать, есть ли у нее там какие-нибудь родственники, поэтому отправилась искать ответы на сайте предков.

"Перспектива появления братьев и сестер даже не приходила мне в голову, когда я отправлялась на поиски генеалогических древ", — призналась она. "Но кто-то обратился ко мне и сказал: "Я знаю, кто твой отец".

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Именно там Шина узнала, что она 47-й ребенок одного из доноров.

"Нас сейчас 78 человек, и я уверена, что гораздо больше людей тоже ждут своего времени", — сказала женщина.

Затем Шину пригласили присоединиться к сообществу в Facebook, созданном его старшей сводной сестрой Кинни Арройо, которая пыталась выследить больше братьев и сестер.

Шина узнала, что ее биологический отец подписался на донорство спермы, когда учился в колледже, чтобы подзаработать и помочь парам зачать ребенка.

Девушка любит разыскивать новых братьев и сестер, которых можно добавить в сообщество, и даже нашла новых родственников в возрасте пяти лет – и общается с их родителями.

Шина с братьями и сестрами / Фото: Redcurrant Media

"У всех разный уровень участия, и это нормально, но многие из нас регулярно встречаются и прекрасно проводят время", — пояснила она. "Каждый раз, когда я встречаю нового сводного брата или сестру, я ищу сходства – у них такие же ямочки на щеках, как у меня, такое же чувство юмора?".

Несмотря на то, что Шина выросла, не зная своих братьев и сестер, она сказала, что она и ее муж Эндрю заметили, что у них схожие манеры.

Шина с братьями и сестрами / Фото: Redcurrant Media

"Я впервые встретилась с Кианни после того, как она пригласила меня посетить ее во Флориде. Я не люблю отказываться от приключений, поэтому поехала", — сказала она. "Мы мгновенно поладили, и я была так рада, что у меня есть сестра. Мы обнаружили, что обе вышли замуж одновременно, поэтому договорились провести вместе медовый месяц. Это было так особенно".

Шина с братьями и сестрами / Фото: Redcurrant Media

Хотя она считает, что необходимо усилить контроль и больше правил по донорству спермы и клиник, она очень радуется, что нашла целую семью.

"Мне удалось много путешествовать и встретить много интересных людей", – сказала Шина. "Меня чуть-чуть беспокоит то, что если я продолжу заводить детей, мне придется предупредить их, что им нужно быть очень осторожными при выборе партнеров", — добавила она. "У них будет так много близких родственников, о которых они ничего не будут знать. Мне очень хотелось бы встретиться со всеми моими сводными братьями и сестрами", — радовалась она.

Шина с братьями и сестрами / Фото: Redcurrant Media

Напомним, женщина похвасталась, как невольно отомстила соседке, воровавшей ее посылки. Она рассказала, что именно заказала.

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