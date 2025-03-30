Женщина случайно узнала о неверности мужа: как радионяня раскрыла измену

Радионяня в детской комнате / © Freepik

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Женщина случайно подслушала разговор своего мужа через детскую радионяню и узнала о его измене.

Своей историей она поделилась на Reddit, передает Mirror.

Мама 15-месячного сына часто оставляет ребенка у своей матери, когда муж задерживается на работе. На этот раз она случайно забыла выключить одну из радионянь, и именно это помогло ей услышать телефонный разговор мужа с другой женщиной.

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Она услышала такие слова: «Я люблю тебя, крошка», на что незнакомка ответила тем же. Женщина сразу поняла, что их роман длится уже несколько месяцев.

Когда его разоблачили, муж признал свою вину, но заявил, что уже разорвал отношения с любовницей. Однако жена ему не поверила, ведь измена происходила в их доме и даже в супружеской кровати.

«Я спросила, хочет ли он спасти брак, а он ответил: „Я здесь один, верен тебе, почему ты не можешь смириться с этим?“ — написала она.

Женщина продолжала следить за мужем и заметила, что он продолжает контактировать с любовницей. Она решила не ждать и уехала вместе с ребенком.

«Меня тошнит от того, что я еду туда и делаю вид, что все хорошо, пока ищу адвоката», — поделилась она.

Пользователи Reddit поддержали женщину и посоветовали действовать решительно:

Пригласить домой свою маму — чтобы мужу стало некомфортно

Защитить ребенка — избегать контакта с отцом, пока ситуация не разрешится

Действовать стратегически — не устраивать скандал, а подготовить документы для развода.

«Выключите режим жены и сделайте все возможное для будущего своего ребенка», — написала одна из пользовательниц.

Напомним, мама была напугана, услышав, как незнакомка разговаривает с ее сыном через подаренную радионяню. Женщина имела доступ к устройству в течение нескольких дней.