Женщина случайно узнала об измене любимого во время предложения руки и сердца: как это произошло

Женщина рассказала, как узнала о неверности своего бойфренда прямо во время предложения руки и сердца.

Об этом пишет nypost.com.

В 2013 году влюбленная по уши жительница Нью-Йорка Тиффани Лин записывала на видео своего любимого, когда он участвовал в Fear Factor Live — соревновании, в котором смельчаки проверяют свои силы перед живой аудиторией в Universal Studios в Орландо, штат Флорида. Она снимала на телефон своего парня Си Джея.

В середине шоу он публично спросил Лин: "Ты выйдешь за меня замуж?".

Но ее удивительное волнение сменилось ужасным опустошением, когда на телефоне Си Джея внезапно появилось текстовое сообщение следующего содержания: "Ладно, женись на ней. Она — безопасный выбор для тебя", — за которым последовала неутешительная критика их последнего сексуального контакта.

Тиффани Лин / Фото: nypost.com

В конце концов Лин узнала, что автором послания была женщина, с которой Си Джей тайно занимался сексом на протяжении всего их двухлетнего романа.

"Лучший момент в моей жизни превратился в худший момент в моей жизни", — рассказала Лин, которой сейчас 42 года. "Мне понадобилось 10 лет и около 10 000 долларов на терапию, чтобы наконец поговорить об этом. Я рассказываю свою историю сейчас, потому что хочу помочь другим, которые могут оказаться в похожей ситуации".

Тогда девушка "просто улыбнулась". Она отметила, что никто в толпе зрителей в тематическом парке не знал, что она была объектом увертюры этого мужчины.

"Я действительно хорошо умею маскировать свою травму, не устраивая сцен", — призналась она, — "Поэтому я вообще ничего не сказала".

Вместо того, чтобы взорваться из-за измены, Лин приняла его кольцо с бриллиантом и спокойно высказалась о его неверности.

Без колебаний, казалось бы, Си Джей признался в своих грехах и извинился. Лин простила через свою непреклонную любовь к красавцу. Но после двух месяцев попыток забыть это, она заявила, что разрывает помолвку.

"Я просто не могу вернуть это доверие", — сказала она. "Каждый раз, когда я смотрела на кольцо на своей руке, оно казалось испорченным".

Тиффани Лин / Фото: nypost.com

Лин вернула драгоценное украшение и навсегда прекратила контакты с Си Джеем. Однако она узнала, что с момента их разрыва изменщик пережил ряд неудачных отношений, в том числе развод.

"Он сертифицированный нарцисс, – сказала Лин. – Я надеюсь, что другие женщины защитят себя от таких дураков, как он".

Напомним, владелец ресторана гениально отомстил клиентам, оставившим плохие отзывы о его заведении. Он похвастался, что именно придумал.

Читайте также: