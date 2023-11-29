Женщина случайно узнала об измене любимого во время предложения руки и сердца: как это произошло

Романтический момент прервала любовница.
Женщина рассказала, как узнала о неверности своего бойфренда прямо во время предложения руки и сердца.
Об этом пишет nypost.com.
В 2013 году влюбленная по уши жительница Нью-Йорка Тиффани Лин записывала на видео своего любимого, когда он участвовал в Fear Factor Live — соревновании, в котором смельчаки проверяют свои силы перед живой аудиторией в Universal Studios в Орландо, штат Флорида. Она снимала на телефон своего парня Си Джея.
В середине шоу он публично спросил Лин: "Ты выйдешь за меня замуж?".
Но ее удивительное волнение сменилось ужасным опустошением, когда на телефоне Си Джея внезапно появилось текстовое сообщение следующего содержания: "Ладно, женись на ней. Она — безопасный выбор для тебя", — за которым последовала неутешительная критика их последнего сексуального контакта.
В конце концов Лин узнала, что автором послания была женщина, с которой Си Джей тайно занимался сексом на протяжении всего их двухлетнего романа.
"Лучший момент в моей жизни превратился в худший момент в моей жизни", — рассказала Лин, которой сейчас 42 года. "Мне понадобилось 10 лет и около 10 000 долларов на терапию, чтобы наконец поговорить об этом. Я рассказываю свою историю сейчас, потому что хочу помочь другим, которые могут оказаться в похожей ситуации".
Тогда девушка "просто улыбнулась". Она отметила, что никто в толпе зрителей в тематическом парке не знал, что она была объектом увертюры этого мужчины.
"Я действительно хорошо умею маскировать свою травму, не устраивая сцен", — призналась она, — "Поэтому я вообще ничего не сказала".
Вместо того, чтобы взорваться из-за измены, Лин приняла его кольцо с бриллиантом и спокойно высказалась о его неверности.
Без колебаний, казалось бы, Си Джей признался в своих грехах и извинился. Лин простила через свою непреклонную любовь к красавцу. Но после двух месяцев попыток забыть это, она заявила, что разрывает помолвку.
"Я просто не могу вернуть это доверие", — сказала она. "Каждый раз, когда я смотрела на кольцо на своей руке, оно казалось испорченным".
Лин вернула драгоценное украшение и навсегда прекратила контакты с Си Джеем. Однако она узнала, что с момента их разрыва изменщик пережил ряд неудачных отношений, в том числе развод.
"Он сертифицированный нарцисс, – сказала Лин. – Я надеюсь, что другие женщины защитят себя от таких дураков, как он".
Напомним, владелец ресторана гениально отомстил клиентам, оставившим плохие отзывы о его заведении. Он похвастался, что именно придумал.
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