Женщина случайно включила камеру в душе: ее видео транслировалось во время похорон (фото)

Все присутствующие в церкви видели, как она мылась и брилась.

Женщина случайно сняла себя обнаженной в душе во время похоронной трансляции в прямом эфире.

Об этом пишет Daily Mail.

Она открыла ссылку Zoom перед началом службы, чтобы попрощаться с усопшим. Думая, что камера выключена, мама двоих детей разделась догола, чтобы принять душ, и совсем не знала, что ее транслируют перед переполненной церковью. Весь процесс приема душа был выставлен во всеобщее обозрение.

На похоронах показали трансляцию, как женщина принимает душ / Фото: dailymail.co.uk

Унизительный момент стал вирусным в WhatsApp и был подхвачен радиоведущими Кайлом Сэндилендсом и Джеки О, рассказавшими об этой унизительной ошибке в своем шоу.

"Подумайте об этой бедной женщине... В ее семье кто-то умер, а она собиралась только на поминки. Она не смогла попасть на похороны", — сказал Кайл. "Женщина немного опаздывала, поэтому начала смотреть трансляцию, принимая душ и брея вульву. К сожалению, это транслировалось в церкви на глазах у всех присутствующих. Она была полностью обнажена, а все просто сидели в церкви, ошеломленные".

На похоронах показали трансляцию, как женщина принимает душ / Фото: dailymail.co.uk

Сообщается, что в северном Лондоне отпевали отца троих детей, скончавшихся после борьбы с раком.

Один из посетителей рассказал о курьезном инциденте: "Она появилась на поминках... Десять минут спустя, плача и не имея никакого представления о случившемся".

Напомним, священник разоблачил фальшивые похороны. Гроб был пуст, а "покойного" оплакивали актеры. Он назвал этот день "жутким".

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