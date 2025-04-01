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Женщина случайно выбросила 3,8 млн долларов на помойку, совершив "худшую ошибку в истории"
Британка выбросила флешку во время уборки, но она не знала, что именно на ней ее партнер хранил их криптовалюту.
Мечты британки об обогащении вместе со своим партнером развеялись после того, как она случайно выбросила их состояние в биткоинах стоимостью 3,8 миллиона долларов. В подобной ситуации оказался ранее другой житель Великобритании, потерявший 31 млрд грн на свалке из- за своей прежней.
Как пишет Daily Star , Элли Гарт выбросила флешку во время весенней уборки, не подозревая, что на этом устройстве ее партнер Том хранил их криптовалюту.
34-летняя учительница начальных классов рассказала: «Она просто лежала в ящике со старыми квитанциями, разряженными батарейками и запутанными проволоками. Я подумала, что это одна из моих школьных флешек и выбросила ее».
Через несколько дней 36-летний Том не смог найти флешку, поэтому он поинтересовался у Элли, куда она делась. Она вспомнила: «Он спросил, не видела ли я маленькую черную флешку, которую он использует для своих биткоинов. Я замерла. Я все поняла мгновенно. Мое сердце просто упало. Я сказала ему: „Кажется, я ее выбросила“. Мне стало очень плохо. Мы даже переворачивали мусорные мешки и разрывали мусорные баки. Это была ужасная смесь паники и надежды, но в глубине души я знала, что слишком поздно».
Она описала этот промах как «худшую ошибку, которую когда-либо совершала».
Сообразительный Том купил биткоин в 2013 году, когда валюта стоила гораздо меньше, объясняет супруги Лейкс из Маркет-Гарборо. Том объяснил, что за эти годы его хранившийся на USB-накопителе «электронный кошелек» теперь стоит более 3,8 млн долларов, но без устройства эти средства недоступны.
Элли сказала: «Том был великолепен. Он не кричал, не винил меня, но молчанием все сказано. Эти деньги могли бы стать нашим будущим – дом, отпуск, все – а я выбросила их вместе с горстью нежелательной почты. Трудно пережить нечто подобное. Ты постоянно прокручиваешь это в памяти, с того момента, когда взяла ее в руки, до той секунды, когда она очутилась в мусорном баке. Я сделала бы все, чтобы вернуть это обратно. Я никогда не думала, что что-то столь ценное может выглядеть таким обыденным. Если кто-то хранит деньги или что-то важное на USB-накопителе, пожалуйста, отметьте его, заблокируйте, не повторяйте ошибку».
Напомним, мужчина оставил 7,5 млн гривен сушиться посреди улицы . К удивлению, их никто не украл.