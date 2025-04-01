Женщина случайно выбросила 3,8 млн долларов на помойку, совершив "худшую ошибку в истории"

Женщина выбросила в мусорку флешку с биткоинами / © Freepik

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Мечты британки об обогащении вместе со своим партнером развеялись после того, как она случайно выбросила их состояние в биткоинах стоимостью 3,8 миллиона долларов. В подобной ситуации оказался ранее другой житель Великобритании, потерявший 31 млрд грн на свалке из- за своей прежней.

Как пишет Daily Star , Элли Гарт выбросила флешку во время весенней уборки, не подозревая, что на этом устройстве ее партнер Том хранил их криптовалюту.

34-летняя учительница начальных классов рассказала: «Она просто лежала в ящике со старыми квитанциями, разряженными батарейками и запутанными проволоками. Я подумала, что это одна из моих школьных флешек и выбросила ее».

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Через несколько дней 36-летний Том не смог найти флешку, поэтому он поинтересовался у Элли, куда она делась. Она вспомнила: «Он спросил, не видела ли я маленькую черную флешку, которую он использует для своих биткоинов. Я замерла. Я все поняла мгновенно. Мое сердце просто упало. Я сказала ему: „Кажется, я ее выбросила“. Мне стало очень плохо. Мы даже переворачивали мусорные мешки и разрывали мусорные баки. Это была ужасная смесь паники и надежды, но в глубине души я знала, что слишком поздно».

Она описала этот промах как «худшую ошибку, которую когда-либо совершала».

Сообразительный Том купил биткоин в 2013 году, когда валюта стоила гораздо меньше, объясняет супруги Лейкс из Маркет-Гарборо. Том объяснил, что за эти годы его хранившийся на USB-накопителе «электронный кошелек» теперь стоит более 3,8 млн долларов, но без устройства эти средства недоступны.

Элли сказала: «Том был великолепен. Он не кричал, не винил меня, но молчанием все сказано. Эти деньги могли бы стать нашим будущим – дом, отпуск, все – а я выбросила их вместе с горстью нежелательной почты. Трудно пережить нечто подобное. Ты постоянно прокручиваешь это в памяти, с того момента, когда взяла ее в руки, до той секунды, когда она очутилась в мусорном баке. Я сделала бы все, чтобы вернуть это обратно. Я никогда не думала, что что-то столь ценное может выглядеть таким обыденным. Если кто-то хранит деньги или что-то важное на USB-накопителе, пожалуйста, отметьте его, заблокируйте, не повторяйте ошибку».

Напомним, мужчина оставил 7,5 млн гривен сушиться посреди улицы . К удивлению, их никто не украл.