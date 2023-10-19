Женщина сменила фамилию на случайную, которую нашла в Google: что она выбрала

Женщина сменила фамилию после того, как случайно выбрала ее в Google, и все потому, что она почувствовала, что ее собственная фамилия "испорчена".

Об этом пишет ladbible.com.

Лэйси Беккет, как ее теперь называют, подумывала сменить свою фамилию на Маверик, прежде чем остановила свой выбор на Беннетт или Беккет, и в конце концов выбрала последнюю.

Она сказала, что это было "лучшее решение", которое она приняла. Сейчас ей 24 года, и она решила сменить имя после того, как забеременела в 21 год и не хотела, чтобы ее ребенок имел "испорченную" фамилию — Николь.

Итак, она отправилась в Google и приступила к поиску. В конце концов, она остановила свой выбор Беккет и выбрала эту фамилию, потому что она "относительно легко пишется, не слишком распространена и не слишком уникальна".

Лэйси Беккет / Фото: SWNS

Затем, в июле в 2021 году, Лэйси обратилась в суд и сделала все официально.

К сожалению, через несколько недель она потеряла ребенка, но она все еще рада смене фамилии.

Воспитательница дошкольного учреждения из Сент-Луиса, штат Миссури, объяснила: "Я забеременела в 21 год и планировала дать ребенку свою фамилию. Я не хотела, чтобы что-то прекрасное в моей жизни было испорчено моим детством. Оказалось, что сменить фамилию не так уж и сложно. Я гугла фамилии, хотела выбрать что-то не очень распространенное, но несложное в написании или выражении. Я выбирала между Беннетт и Беккет. Я приняла решение в тот день, когда сдала документы на Беккет. Многие считают, что это странно, но это лучшее решение".

Лэйси Беккет / Фото: SWNS

В конце концов, это был довольно простой процесс, содержащий оформление трех документов и встречу с судьей для подтверждения ее решения.

После смены фамилии она, к сожалению, пережила несколько выкидышей, но теперь "сосредоточена" на себе и все еще хочет иметь детей, чтобы дать им свою новую фамилию.

Напомним, женщина переехала на Южный полюс и рассказала о жизни в одном из самых холодных мест в мире. Она там живет год.

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