Женщина сорвала безумный джекпот и купила Bentley для собаки - фото

Победительница лотереи, выигравшая колоссальные 6 миллионов фунтов стерлингов, "из-за стресса неделями болела" и в конце концов потратила деньги на необычный подарок для своего питомца.

Об этом пишет Daily Star.

Вив Мосс из Ньюквея, Великобритания, рассказала, что сорвала джекпот еще в 1998 году. Если в большинстве своем победители празднуют, то женщина начала стрессовать и за две недели похудела на 6 кг.

"Шок от победы был подобен неожиданной смерти", — сказала она. "В течение двух недель у меня была тошнота и диарея, и я похудела с 16 размера до 12-го".

После того, как она поправилась, Вив и ее партнер Кен рано вышли на пенсию и переехали в Корнуолл.

Вив и Кен / Фото: The Daily Star

Женщина потратила щедрую сумму на роскошный автомобиль для своего лабрадора Стэнли.

"Продавца звали Руперт, и когда мы сказали ему, что заплатим наличными, он ответил: "Вы или только что выиграли в лотерею, или продали бизнес", — вспомнила она.

Она сказала, что сменила свой старый Ford Focus на гораздо более гламурный кабриолет, но Стэнли не любил, когда в ушах дует ветер, поэтому она сменила его на Bentley.

Вив Мосс с лабрадором Стэнли / Фото: The Daily Star

А первой покупкой после выигрыша стал чайник.

"Мы пошли и приобрели очень дорогой чайник. Нам дали 500 фунтов, чтобы мы прожили, пока придет оставшаяся сумма. Но через четыре недели у нас все еще были эти 500 фунтов, потому что мы не знали, что делать даже с ними".

Теперь она и Кен используют деньги, чтобы путешествовать и помогать другим. Пара занимается благотворительностью.

Напомним, 94-летняя женщина проехала через всю страну, чтобы попрощаться с сестрой. Они не знают, встретятся ли еще.

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