Женщина сорвала джекпот и поссорилась с жадными родственниками

Победительница жалеет о том, что сообщила близким о выигрыше.

Огромный выигрыш в лотерею испортил отношения женщины с жадными родственниками.

Об этом сообщает издание Daily Star.

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Анонимная пользователь портала Mumsnet рассказала, что регулярно играла в лотерею в течение 10 лет. В конце концов, она сорвала джекпот — 14млн фунтов стерлингов.

"Во время работы я услышала по радио числа, и они совпали с теми, что я вписала в лотерейный билет. Тогда я проверила результат и едва не упала со стула!" — рассказала мать-одиночка.

Победительница также призналась, что ей было непросто доработать ту смену.

Вернувшись домой, она сообщила новость сыну, и они пошли на праздничный ужин.

Первой покупкой британки стала дамская сумочка, о которой она всегда мечтала. Теперь у женщины 50 сумочек. Она призналась, что сначала нерационально распоряжалась деньгами и тратила их на дизайнерскую одежду, предметы для дома и роскошный отдых.

"Я всегда мечтала купить дом и купила его", — поделиласьона.

Через два месяца она уволилась с работы.

Женщина подчеркнула, что выигрыш в лотерею не изменил ее как человека, но сделал ее более расслабленной.

В то же время неожиданное богатство испортило ее отношения с родственниками. Победительница заявила, что жалеет о том, что сообщила им о выигрыше.

"Я ни на секунду не жалею, что выиграла, но хотела бы, чтобы мои родственники не были такими жадными", — добавила она.

Ранее сообщалось, что американка бросила в стиральную машину выигрышный лотерейный билет на 26000000 долларов.

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