Женщина сорвала джекпот и поссорилась с жадными родственниками

Победительница жалеет о том, что сообщила близким о выигрыше.
Огромный выигрыш в лотерею испортил отношения женщины с жадными родственниками.
Об этом сообщает издание Daily Star.
Анонимная пользователь портала Mumsnet рассказала, что регулярно играла в лотерею в течение 10 лет. В конце концов, она сорвала джекпот — 14млн фунтов стерлингов.
"Во время работы я услышала по радио числа, и они совпали с теми, что я вписала в лотерейный билет. Тогда я проверила результат и едва не упала со стула!" — рассказала мать-одиночка.
Победительница также призналась, что ей было непросто доработать ту смену.
Вернувшись домой, она сообщила новость сыну, и они пошли на праздничный ужин.
Первой покупкой британки стала дамская сумочка, о которой она всегда мечтала. Теперь у женщины 50 сумочек. Она призналась, что сначала нерационально распоряжалась деньгами и тратила их на дизайнерскую одежду, предметы для дома и роскошный отдых.
"Я всегда мечтала купить дом и купила его", — поделиласьона.
Через два месяца она уволилась с работы.
Женщина подчеркнула, что выигрыш в лотерею не изменил ее как человека, но сделал ее более расслабленной.
В то же время неожиданное богатство испортило ее отношения с родственниками. Победительница заявила, что жалеет о том, что сообщила им о выигрыше.
"Я ни на секунду не жалею, что выиграла, но хотела бы, чтобы мои родственники не были такими жадными", — добавила она.
Ранее сообщалось, что американка бросила в стиральную машину выигрышный лотерейный билет на 26000000 долларов.