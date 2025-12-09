Женщина нашла скрытую винтажную плитку. Фото: @itsa.marthapiece/instagram.com

Жительница Великобритании, которая занималась обновлением своего дома, случайно открыла под виниловым покрытием настоящий «клад» — винтажную черно-белую плитку. Находка произвела фурор в соцсетях, а пользователи назвали ее настоящим «джекпотом».

Об этом сообщило издание Mirror.

Блогер Марта, которая ведет Instagram о ремонте и реставрации мебели, рассказала, что сначала планировала просто поклеить новую виниловую пленку на старый линолеум. Однако внезапно решила снять покрытие и проверить, что под ним. Именно тогда она наткнулась на декоративную плитку, которую предыдущие владельцы скрыли.

В коротком видео женщина показала ряды аккуратных винтажных плиток, хоть и сильно загрязненных временем. После тщательной очистки пол получил вторую жизнь — выглядел почти как только что уложенный.

Подписчики засыпали Марту комментариями с поздравлениями. «Какая замечательная находка!» — написал один из пользователей. Другие отмечали, что женщина «сорвала джекпот», а плитка выглядит значительно лучше любого нового покрытия. Марта призналась: сначала планировала купить винил с таким же узором, поэтому находка стала для нее настоящим подарком.

