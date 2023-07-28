Женщина сорвала джекпот в день рождения своего мужа: известна сумма выигрыша (фото)

Женщина из Мичигана, США, имела несколько поводов для радости, когда она выиграла в лотерею джекпот в размере 288 903 долларов в день рождения мужа.

Об этом пишет upi.com.

46-летняя Кристин Муравски из округа Ваштено рассказала представителям лотереи, что купила билет на розыгрыш Fantasy 5 21 июля в магазине в Уиллисе.

"Мне нравится играть в Fantasy 5, когда джекпот превышает 150 000 долларов", – сказала Муравски. "Мы сделали быструю остановку и я увидела, что джекпот превышает 150 000 долларов, поэтому я купила билет".

Кристин добавила, что это уже был особенный день.

"Это был день рождения моего мужа, Скотта, поэтому по дороге домой мы остановились в доме нашего соседа, чтобы отпраздновать. Пока мы были там, мой шурин отправил моему мужу текстовые сообщения с выигрышными номерами. Он кричал: "Кажется, попали! Кажется, попали!". Мой муж посмотрел на билет, и у него отвисла челюсть", — вспомнила она.

В билете совпали все пять чисел: 21-23-25-34-38, что принесло Муравски джекпот в размере 288 903 долларов.

Кристин Муравски с мужем / Фото: upi.com

"Выигрыш этого джекпота меняет нашу жизнь и делает ее проще. Это означает более ранний выход на пенсию для моего мужа и меньшее беспокойство о том, как мы будем сводить концы с концами, когда мы оба выйдем на пенсию", — сказала она.

Напомним, мужчина получил на день рождения выигрышный лотерейный билет. Он рассказал, на какую сумму разбогател.

Читайте также: