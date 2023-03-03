Женщина сорвала джекпот в казино и выиграла $100 000 в лотерею – все это менее чем за 12 часов

В перерыве между выигрышами жительница штата Мэриленд даже не успела переодеться и теперь считает свою одежду – фартовой.

31-летняя жительница штата Мэриленд выиграла приз в 100 000 долларов по лотерейному билету менее чем через 12 часов после того, как она сорвала джекпот в 11 000 долларов в казино.

О такой невероятной удаче сообщает издание UPI.

Счастливица рассказала, что посетила казино Ocean Downs в городке Берлин в штате Мэриленд и выиграла джекпот в 11 000 долларов. Игорное заведение она покинула около часа ночи.

Счастливый билет Мэрилендской лотереи она приобрела около полудня на следующий день.

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“Я все еще носила ту же одежду. Пожалуй, она фартовая! – сказала пораженная успехом женщина.

По ее словам, выбрать именно эту выигрышную, как оказалось, лотерейку стоимостью $30 она решила, поскольку она была розового цвета, а он ее любимый.

Женщина, работающая помощницей медсестры, сказала, что часть выигрыша потратит на то, чтобы посетить своего сына в Китае, а остальное — на продолжение образования.

Напомним, 50-летняя женщина из Украины, которая работает сиделкой за пожилыми людьми в итальянском городе Авеллино, выиграла в лотерею 500 тысяч евро.

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