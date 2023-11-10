Женщина сорвала пол и была напугана жуткой находкой - фото

Пользователи выдвинули предположение, что же это может быть.

Женщину испугала жуткая находка под полом.

Об этом пишет Yahoo News.

Жительница Австралии недавно подняла мокрые деревянные панели и обнаружила внизу пола что-то похожее на черную паутину. Соответствующими фото поделилась ее подруга на Facebook, надеясь узнать, что это такое.

Изображения заставили некоторых пользователей сравнить загадочную паутину с перевернутой паутиной в сериале ужасов Netflix "Очень странные дела".

Женщину испугала жуткая находка под полом / Фото: Facebook

Пользователи поспешили идентифицировать предмет, но так и не пришли к какому-либо выводу. Они предполагали, что это может быть мицелий, слизистая плесень или корни деревьев.

Даже некоторые эксперты не могли прийти к единому мнению относительно того, из чего сделана сетка. "Для меня это тоже новинка", — сказал эксперт по государственному гербарию в Брисбене. "Единственное, что я знаю, что отдаленно это похоже на ризоморфы (нитчатые структуры грибов) Armillaria (опята), но это не имеет особого смысла".

Тем временем доктор Хайке Ноймайстер-Кэмп сказал: "Это безусловно грибной мицелий, скорее всего, из базидиомицетов". Он добавил, что грибы не опасны и в конце концов могут дать росток поганки или гриба.

Напомним, невеста позволила мужу переспать со своей подругой в брачную ночь. Она рассказала об особенностях их отношений.

Читайте также: