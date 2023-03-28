Женщина совершила самоубийство после ужасной боли из-за послеродовой операции: что ей сделали

Она страдала от боли несколько лет.

В Великобритании женщина покончила с собой после того, как установленная после родов хирургическая сетка вызвала у нее проблемы с недержанием мочи, что привело к ужасной боли в течение нескольких лет.

Об этом пишет mirror.co.uk.

34-летняя Сара Бейнс покончила с собой в сентябре в прошлом году.

На этой неделе следствие узнало, что Сара страдала хронической болью из-за осложнений, вызванных хирургической сеткой, имплантированной ей после родов в 2011 году.

Ее мама, 57-летняя Элисон Шаррок, воспитывает единственную 11-летнюю дочь Сары и говорит, что система здравоохранения неоднократно подводила дочь.

Во время родов у женщины произошло сильное кровотечение и она получила разрыв второй степени. Саре пришлось сделать две операции по устранению разрыва, ни одна из которых не была успешной, и в возрасте 24 лет она столкнулась с недержанием мочи.

"Сара действительно боролась. Она была расстроена и не выходила из дома, если ей нужно было в туалет. Она не общалась, она даже не ходила в магазины", – поделилась Элисон.

В 2015 году Саре посоветовали установить хирургическую сетку, чтобы облегчить ее недержание. Впрочем, боль стала настолько сильной, что женщине в 28 лет предложили гистерэктомию – операцию по удалению матки. Впрочем, после этого ей стало еще хуже.

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Она страдала от инфекций, кожных высыпаний, заболеваний десен и непонятной боли. Не имея возможности есть и спать, она впала в депрессию.

Ее несколько раз госпитализировали. Несмотря на то, что медики пробовали разные лекарства, ничего не помогало.

"Мы не могли понять, почему ее здоровье ухудшалось. Тогда Сара принялась исследовать сетку. Она нашла группу поддержки и обнаружила, что тысячи женщин также находятся в агонии", — рассказала мама умершей.

Сара умоляла врачей удалить сетку и ей пообещали первую консультацию в ноябре в 2022 году.

Но в сентябре полиция обнаружила тело Сары. Она приняла большую дозу лекарства и повесилась.

Напомним, у 21-летней студентки диагностировали страшную болезнь после того, как она заметила крошечные пятнышки на коже. Всего через несколько часов пятна увеличились в размерах.

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