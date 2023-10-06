Женщина создала бизнес, используя свое испорченное грудное молоко: что она придумала (фото)

Американка создала бизнес из своего испорченного грудного молока.

Об этом пишет East Idaho News.

Бритни Эдди горько плакала, когда обнаружила, что немалые запасы молока испортились после того, как ее любимый случайно забыл включить морозильную камеру. Эдди не хотела выбрасывать молоко, поэтому она решила найти способ превратить его во что-то интересное и полезное.

"Я видела, что кто-то опубликовал что-то подобное, и они сделали мыло из грудного молока, и я подумала: "О, я должна попробовать это", – сказала 24-летняя женщина.

Испытав несколько разных рецептов, она наконец нашла понравившееся ей сочетание.

Мыло из грудного молока / Фото: East Idaho News

Согласно Well+Good, грудное молоко имеет много преимуществ. Оно очень увлажняющее, а также содержит лауриновую кислоту, которая обладает антибактериальными свойствами и может помочь успокоить кожу.

В социальных сетях Эдди наткнулась на женщину из своего района, которая искала мыло из грудного молока, поэтому она предложила свои услуги. Другие матери продолжали просить ее сделать для них специальное мыло, и дело Эдди родилось в августе. Она берет 30 долларов за мыло. Мама также производит кремы и лосьоны по 15 долларов.

"Это помогает со старением, морщинами, растяжками и сухой кожей", — сказала Эдди. "Это не только для ребенка. У ребенка это поможет с пеленочным дерматитом, экземой и это поможет вылечить солнечные ожоги".

Мыло из грудного молока / Фото: East Idaho News

Грудное молоко также может быть использовано для раздражения кожи, согласно исследованию 2019 года, опубликованному в журнале Nutrients.

Эдди добавляет индивидуальный подход к своим продуктам, что позволяет клиентам настроить свое мыло с определенными эфирными маслами и мыльными базами и определять форму.

Она может превратить мыло во что угодно – от коровы до сердца или даже розы. Она подчеркнула, что санитария является одним из ее главных приоритетов в производстве мыла. Она носит перчатки и держит свои запасы отдельно от ежедневных блюд на кухне.

Лосьон из грудного молока / Фото: East Idaho News

И хотя Эдди понимает, что некоторые рассматривают мыло из грудного молока "странным", она надеется рассказать о его преимуществах и положить конец стигме.

"Это очень полезно для вашей кожи", – сказала она. "Проверьте свои исследования, что может сделать грудное молоко, чтобы мы могли отменить эту стигму: "О, это странно, я не хочу прикасаться к чужому грудному молоку, не говоря уже об использовании". Потому что это действительно полезно".

Напомним, приехавшую на роды женщину оштрафовали на 120 долларов. Стало известно, что произошло.

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