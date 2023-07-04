Женщина создала "идеальный эротический сад" для секса на свежем воздухе: что в нем особенного (фото)

Дизайнер Софи Книттель из Франции говорит, что она создала "совершенный эротический сад".

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Названный Садом Афродиты в честь греческой богини любви, красоты, удовольствия и плодородия, он полон соблазнительных ароматов и символов сексуальности.

Он может похвастаться десятками растений, которые, как говорится, обладают свойствами афродизиака, доказанными научно или в фольклоре.

Среди них фиговые и гранатовые деревья, кусты мирта, лаванда, жасмин, опийный мак, кошачья мята, агава и полынь полынная.

Сад Афродиты / Фото: Guy Bell/REX/Shutterstock

Софи вместе с другими дизайнерами работала над садом в рамках проекта для фестиваля RHS Hampton Court Palace Garden в Лондоне.

Она сказала: "Мы хотели отойти от идеи, что сады это мило. Мы хотим сделать сады чувственными и сексуальными. Наш посыл состоит в том, что сады предназначены не только для сбора цветов. Они действительно могут поднять вам настроение. Все растения, которые мы использовали, обладают либо свойствами афродизиака, либо связанными с любовью, сексом и эротикой".

Сад Афродиты / Фото: Guy Bell/REX/Shutterstock

Она также добавила, что в Индии цветы жасмина кладут в спальню молодоженов, чтобы создать настроение в первую ночь. А вокруг храма Афродиты были посажены миртовые деревья и невесты носят их в своих букетах.

"Очевидно, когда ты принимаешь опиум, секс просто потрясающий, а абсент – это колдовство в спальне. Мы хотим вдохновить посетителей на то, чтобы превратить собственный сад в уединенный, романтичный рай вдали от посторонних глаз. В сексе нет ничего запретного, и мы надеемся, что этот прекрасный сад поможет людям говорить о сексе в очень положительном ключе", — отметила дизайнер.

Напомним, новый круизный лайнер впервые отправится в трехлетнее путешествие по 148 странам. Путешественники побывают на семи континентах.

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