Женщина создала самый большой парик в мире: как он выглядит и длина (видео)

На изготовление ей понадобилось 11 дней.

Нигерийская женщина вручную создала самый длинный парик в мире.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Его длина – 351,28 м. На изготовление Хелен Уильямс потратила 11 дней. Она использовала 1000 пучков волос, 12 банок лака для волос, 35 тюбиков клея для волос и 6250 шпилек.

"Найти материалы для изготовления самого длинного парика было непростой задачей", — рассказал Уильямс. "Мой опыт работы очень помог".

Helen Williams от Лагоса, Нигерия был представлен новый рекорд для долгосрочной машины, которая останавливается на 351.28 метров (1,152 ft 5 в) pic.twitter.com/gwGdqjF8Wp — Guinness World Records (@GWR) November 14, 2023

Уильямс занимается профессиональным изготовлением париков около восьми лет и обычно производит от 50 до 300 париков в неделю.

"Я научила сотни студентов и сделала тысячи париков", — похвасталась она.

Напомним, отец сделал гигантскую тату на лбу после того, как проиграл спор своему сыну. Его жена была в шоке.

Читайте также: