Категория
Курьезы
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Женщина создала самый широкий парик в мире и нарвалась на критику: как он выглядит (видео)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
95
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Женщина создала самый широкий парик в мире и нарвалась на критику: как он выглядит (видео)

Фото: Pexels

Пользователи не оценили творение.

Жительница Австралии побила мировой рекорд, создав самый широкий парик.

Книга рекордов Гиннеса объявила, что Дэни Рейнольдс сделала искусственную прическу шириной 2,4 м и 15 см.
Рейнольдс взяла за основу цвет и текстуру парика собственных волос.

Как пишет upi.com, опорная конструкция была сделана из велосипедного шлема, трубы из поливинилхлорида, кабельных стяжек и алюминиевых стержней.

Появившееся видео в Instagram взялись комментировать пользователи. Так, они не оценили творение, отметив, что такой парик невозможно носить в повседневной жизни.

  • Зачем это делать? В таком случае я могу побить 59 рекордов в день
  • Это нельзя считать, если нельзя носить
  • Выглядит так себе
  • Это не парик. Чего только не сделаешь ради того, чтобы оказаться в книге рекордов

Напомним, охотник заявил, что во время нового наблюдения "поймал" на камеры Лохнесское чудовище. Длина существа превышает 6 метров.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
95
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация