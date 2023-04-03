Женщина создала самый широкий парик в мире и нарвалась на критику: как он выглядит (видео)

Жительница Австралии побила мировой рекорд, создав самый широкий парик.

Книга рекордов Гиннеса объявила, что Дэни Рейнольдс сделала искусственную прическу шириной 2,4 м и 15 см.

Рейнольдс взяла за основу цвет и текстуру парика собственных волос.

Как пишет upi.com, опорная конструкция была сделана из велосипедного шлема, трубы из поливинилхлорида, кабельных стяжек и алюминиевых стержней.

Появившееся видео в Instagram взялись комментировать пользователи. Так, они не оценили творение, отметив, что такой парик невозможно носить в повседневной жизни.

Зачем это делать? В таком случае я могу побить 59 рекордов в день

Это нельзя считать, если нельзя носить

Выглядит так себе

Это не парик. Чего только не сделаешь ради того, чтобы оказаться в книге рекордов

Напомним, охотник заявил, что во время нового наблюдения "поймал" на камеры Лохнесское чудовище. Длина существа превышает 6 метров.

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