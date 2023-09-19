Женщина, создавшая спинер, не заработала ни копейки: почему так произошло

Она придумала его еще тридцать лет назад.

Игрушка-антистресс спинер на пике своей популярности появилась чуть ли не в каждом доме, однако создавшая его женщина так и не получила за свое изобретение ни копейки.

Об этом пишет ladbible.com.

Маленькая вращающаяся игрушка была в моде еще в 2017 году. Тогда их было продано десятки миллионов и продавцы заработали кучу денег.

Однако изобретательнице игрушки Кэтрин Хеттингер так и не удалось заработать на этом увлечении.

Спинер / Фото: pixabay.com

Она говорит, что оригинальная идея спинера пришла ей в голову еще в 1993 году и она пыталась предложить ее ряду продавцов игрушек, но они ей отказали.

Кэтрин получила патент на свое изобретение в 1997 году, но к 2005 году срок его действия истек, поскольку она не могла позволить себе платить за продление в размере 400 долларов, чтобы сохранить права на устройство. Это означало, что каждый мог создать свою собственную версию или дизайн спинера, не сталкиваясь с какими-либо юридическими проблемами.

Кэтрин Хеттингер / Фото: Twitter/@MelissaOnline

И вот в 2014 году Скотт Маккоскери изобрёл нечто, что он назвал Torqbar, которое, по сути, было спинером.

Он сказал, что изобрел это, потому что хотел, чтобы на чем-то сосредоточились его руки во время совещаний на работе, чтобы он не нервничал так сильно, пока его босс бубнел.

Пройдет еще несколько лет, прежде чем их популярность действительно взлетит к небесам, но спинеры стали одной из самых популярных игрушек "новых 10-х".

Не обладая патентом и не изготавливая игрушки сама, Хеттингер осталась совершенно без денег на увлечении спинерами, в результате которого были проданы миллионы игрушек по всему миру.

Несмотря на все, в 2017 году Кэтрин рассказала The Guardian, что она "рада", что людям нравится то, что она создала.

Она также признала, что большинство изобретений просто не приносят денег, хотя подозревала, что все могло быть совсем иначе, если бы кто-то вложил в нее деньги много лет назад.

Напомним, женщина стала рекордсменкой мира по количеству подружек невесты на свадьбе. Их было 168.

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