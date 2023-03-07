Женщина спасла свой брак благодаря секс-ритуалу: что она делала

Женщина заявляет, что она начала использовать магию, чтобы спасти свой брак.

В США женщина спасла свой брак благодаря "сексуальной магии". Она рассказала, что именно ритуалы помогли ей сблизиться с мужем.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Два года назад 39-летняя Кэсси Брукс и ее 47-летний муж Монте из штата Теннесси почувствовали, что их отношения становятся все хуже, что сказалось и на сексуальной активности. Пытаясь восстановить их связь, 39-летняя Кэсси предложила им попробовать что-нибудь новое: "сексуальную магию".

Фото: dailymail.co.uk

Эта практика предполагает "разблокировку энергии внутри тела и использование ее для достижения желаемого результата". Женщина уверена, что именно этот ритуал вернул им любовь и страсть.

"Мы с Монте работаем по разным графикам, оба заняты, и у нас есть веселый и активный восьмилетний ребенок, который не дает нам покоя. Мы должны быть целенаправленными, когда действительно хотим соединиться друг с другом, и иногда легко отодвигаем секс на второйплан, потому что мы устали. Для меня сексуальная магия углубила нашу связь", — говорит Кэсси.

Женщина рассказывает, что она заинтересовалась "секс-магией" и создала "алтарь". Для этого она собрала такие предметы, как: "цветы или камни, пряди волос, ногти, менструальную кровь, опавшие листья, воск для свечей или связанные травы" и положила все это в коробку. Затем начитала свои личные сексуальные заклинания, заранее записанные в своем дневнике.

Фото: dailymail.co.uk

Кэсси рассказала, что Монте знает, что она "использует свое магию", но он не всегда понимает, что это значит. Поэтому она создает атмосферу перед половым актом.

"Я обязательно использую правильный аромат, надеваю каблуки или нижнее белье", — признается американка.

Во время "секс-ритуала" пара тратит время на то, чтобы насладиться телами друг друга, делая комплименты и касаясь частей, заставляющих их энергию светиться, а затем "выпускать ее во вселенную". Иногда они также говорят о сексе, которым хотят заняться, прежде чем перейти в спальню.

Женщина убеждена, что именно это спасло их брак.

Напомним, в Индии 41-летний мужчина хотел поразить любимую во время секса и случайно скончался. Оказалось, что он принял вдвое большую дозу виагры, чем это можно делать.

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