Женщина спасла замерзшего в снегу котенка, согрев его феном – видео

Котенок, который замерз почти на смерть в снегу, спасла женщина, которая взяла его к себе и согрела с помощью фена.

Об этом пишет nypost.com.

Во время сильной зимней бури в Восточном Китае на прошлой неделе женщина нашла котенка неподвижным и зарытым в снегу возле своего дома, сообщает SWNS.

Бедной кошке было так холодно, что она казалась безжизненной. Она совсем одеревенела, ее замерзший хвост торчал вверх, и она не могла даже мяукать.

Женщина схватила рыжего котенка, занесла его внутрь и, несмотря на все, разморозила феном.

На кадрах видно, как кошка спит, свернувшись под одеялом, с молочными усами на морде.

Медленно кошка снова согревалась, пока не стала достаточно здорова, чтобы ходить.

Ее спасительница решила назвать ее Мими.

Напомним, женщина отомстила мужу на Рождество за его "эгоистический" подарок. Она ждала время расплаты круглый год.

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