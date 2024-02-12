Женщина спасла жизнь незнакомцу и вышла замуж за его брата: фото, подробности

Женщина познакомилась со своим будущим мужем благодаря тому, что стала донором почки для его родного брата.

Об этом пишет Tampa Bay Times.

Хейли Милкс находилась в больничной палате Майами под действием морфия после операции, когда встретила своего будущего возлюбленного. Он сел у ее кровати и поблагодарил, ведь она спасла жизнь его брата.

Хейли не знала, что их сблизит то, что они родители-одиночки (она воспитывает четырех девочек, а он отец троих) или их неприятный развод. Она не подозревала, что через несколько лет они поженятся, переедут в другой город и откроют бизнес.

В начале января в 2019 году Хейли возобновлялась после расторжения токсического брака, когда руководила студией йоги в Майами. Однажды вечером она листала Instagram и наткнулась на сообщение, которым поделилась ее знакомая.

В посте говорилось: "Дэвид – мой жених. В 2012 году ему сделали трансплантацию почки и поджелудочной железы из-за повреждений, причиненных диабетом 1 типа. Однако три года назад его организм начал отбрасывать новую почку. С тех пор он находится на диализе три дня в неделю, каждый раз чувствуя себя все слабее... Если кто хочет стать живым донором, пожалуйста, напишите мне".

Дэвид и Мелисса / Фото: Hayley Milks

У Дэвида Монтото была такая же группа крови, как у Хейли. В ту ночь она решила стать донором. Дэвид и его невеста Мелисса пригласили ее на ужин. Они принесли ожерелье Тиффани и записку с благодарностью за то, что она даже подумала об операции. Хейли не колебалась после встречи с ними. Она прошла тест, чтобы узнать, подходит ли ее почка для донорства. Генетическое совпадение Дэвида и Хейли составило 98,8%.

Ее родители были смущены. Они не понимали, почему, когда у Хейли было четверо детей, она не сохранила свои почки на случай, если с одной из них что-нибудь произойдет. Но у женщины была другая группа крови, чем в ее детей.

Хейли продала свою студию йоги в мае в 2019 году и начала готовиться к пожертвованию. Она сдала на анализы 70 флаконов крови, трижды в неделю получала вливание железа от анемии, проходила психологические и другие многочисленные исследования. В июле пришло время операции.

Хейли / Фото: Hayley Milks

"Человеку, который делает донорство, всегда труднее выздоравливать, потому что абсолютно здорового человека разрезают", — сказала она. "Поэтому мое выздоровление было хуже любых родов… А у меня четверо детей!".

На следующий день брат Дэвида вошел в ее комнату. Она сразу обратила внимание на рост Уильяма Монтото – 196 см – его густую бороду и милую улыбку. Она попыталась подняться и поприветствовать его, забыв, что ей только что сделали серьезную операцию. Он бросился к ее кровати и пожал ей руку.

Уильям сел и начал говорить. Их связали воспитание детей, развод и любовь к таким музыкантам, как Грегори Алан Исаков.

"Это похоже на шестеренки часов", — сказал Уильям, которому сейчас 40 лет. "Они просто автоматически двигаются вместе и идеально подходят друг к другу, и вы не знаете, как это началось и когда это началось".

Они говорили два часа.

"Это забавно, потому что смотришь эти фильмы и чувствуешь любовь с первого взгляда и т.д. Звук затихает позади вас. Это звучит как сказка, но для меня это именно то, что было", — сказал Уильям. "Я даже не вспомнил, что моя сестра тем временем сидела рядом со мной. И она попыталась подтолкнуть меня локтем, вроде: "Эй, ты собираешься навестить своего брата?" Я ответил: "О, да. Вот для чего я сюда пришел".

Хейли и Уильям / Фото: Hayley Milks

Наконец Уильям пошел навестить своего брата. Все время, пока братья были вместе, Уильям обдумывал причины, по которым можно было бы снова посетить Хейли. Тем временем женщина тоже уже хотела встретиться снова.

"Я сказала медсестре: "Вытащите меня из этой кровати, я хочу принять душ", — сказала она. "Если этот парень вернется, я хочу выглядеть прилично".

Когда Уильям снова просунул голову в палату, она уже была накрашена. Они разговаривали еще полтора часа, пока не пришли отец Хейли и две ее дочери.

"Если бы это зависело от меня, я бы никогда не покинул ее больничную палату", – сказал Уильям. С тех пор я никогда не хотел расставаться с ней".

Через несколько дней Уильям написал Хейли в Instagram. Он пошутил о супе, отсылке к их первому разговору, и предложил купить школьные принадлежности для ее девочек.

"Я совсем этого не ожидала", — сказала Хейли. "Я просто подумала: "Ну, теперь имею большую большую семью". Я была так благодарна за это, потому что имею только родителей и, конечно же, детей. Я сказала ему: "О, это так круто. Потому что теперь я чувствую, что у меня есть новые братья и сестра". Он ответил: "Надеюсь, ты не смотришь на меня как на брата".

Хейли и Уильям / Фото: Hayley Milks

Дэвид был рад, когда услышал, что Хейли и Уильям начали встречаться.

"Тот, кто делает это, очень самоотвержен и должен обладать хорошим сердцем", — сказал он. "Вы не сделаете этого, если у вас нет множества хороших качеств".

Но мужчина предупредил своего брата: "Что бы ни случилось в ваших отношениях, Хейли всегда будет в моей жизни. Она сделала для меня то, что никто другой не сделал бы. И я буду всегда благодарен, пока я жив".

Когда коронавирус пришел во Флориду, Уильям потерял работу менеджера в отеле. Он устроился на другую работу, а затем в 2021 году его наняла третья компания. Ему пришлось переехать в район Тампа-Бэй.

Хейли поехала к нему, как только ее девочки закончили учебный год, и тем же летом начала делать украшения. Она принялась продавать их на местных рынках.

Уильям уволился с работы. Вдохновленный успехом Хейли, он основал компанию по производству смузи и полностью натуральных напитков. В конце 2023 года они открыли свой магазин в Плант-Сити. Он совмещает ее уникальные изделия и его свежие фруктовые напитки.

Хейли и Уильям / Фото: Hayley Milks

Пара обручилась весной в 2022 году. Этим летом они наконец-то отпразднуют свадьбу со своими семьями. Жизнь семерых детей и их бизнеса была насыщенной. Но их любимые моменты вместе просты.

"Мы будем ходить в ресторан и будем говорить о всяких вещах", — сказал Уильям. "Мы будем смеяться над чем-то, что сделали дети, или будем лежать в постели и смотреть шоу. Мы можем быть вместе в одной комнате и не говорить ни слова и быть абсолютно счастливыми, потому что мы вместе".

Со своей стороны, Хейли добавила: "Моя жизнь полностью изменилась только потому, что я решила пожертвовать почку".

Напомним, 90-летние близняшки впервые воссоединились после 81 года разлуки. Они нашли друг друга благодаря ДНК-тесту.

Читайте также: