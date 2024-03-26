Женщина спутала помпон от шапки с ежиком и отвезла его в ветклинику: курьезная история и фото

"Милого ежика" она привезла в картонной коробке с едой и грелкой.

В Англии сотрудники чеширской больницы для диких животных были удивлены, когда обнаружили, что "ежик", которого привезли к ним на лечение, на самом деле оказался пушистым помпоном от шапки.

Об этом пишет Cheshire Live.

Работники заповедника Лоуэр-Мосс-Вуд и больницы дикой природы, близ города Натсфорд, сказали, что их сердца "растаяли", когда они поняли, что какая-то добрая душа принесла им помпон, приняв его за раненого ежика.

Женщина положила его в коробку с едой и грелкой.

Женщина приняла помпон от шапки за ежа и отвезла его в ветбольницу / Фото: facebook.com/lowermosswoodwildlife

Волонтер Даниэль Пеберди сказала, что добросердечная женщина поступила правильно, не проигнорировав "ежика": "Ежи не должны выходить на улицу днем, поэтому она поступила правильно. Единственная проблема заключалась в том, что это не был ежик. Многие люди игнорируют ежей, если видят их днем. Они не понимают, что это больное животное".

Сотрудники написали в сообщении на Facebook: "Наши сердца растаяли, когда добрая душа подумала, что спасает маленького ежика, а оказалось, что это пушистый помпон от шапки-ушанки. Этот очаровательный "ежик" получил всю любовь, вместе с уютной заботой. Помните, что доброта не имеет предела, даже если она направлена на искусственного пушистого друга. Пожалуйста, помните, если вы увидите ежика днем, это признак того, что что-то не так. Положите его в коробку с теплым источником и обратитесь за помощью к местным ветеринарам. Давайте беречь наших колючих друзей!".

Напомним, ученые обнаружили новую акулу-призрака с "перьями" и половым органом на голове. Существо обнаружили в Таиланде.

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