Женщина стала миллионершей в свой день рождения: "Мои ноги были, как лапша"

Жительница Иллинойса, США, выбравшая любимый цвет для лотерейного билета в свой день рождения, получила приз в миллион долларов.

Об этом пишет UPI.

Женщина рассказала представителям лотереи, что в свой день рождения остановилась на заправке, чтобы купить немного бензина, где заметила, что билет Diamond Crossword 10X стоимостью 25 долларов был фиолетовым, ее любимого цвета.

Она решила купить один из билетов в качестве подарка себе на день рождения.

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"Когда я поцарапала билет в машине, я продолжала видеть выигрыши, которые становились все больше и больше", — вспомнила миллионерша. "Когда я дошла до конца, я поняла, что это выигрыш в миллион долларов, и я не могла в это поверить. Я вернулась на заправку, чтобы перепроверить — и это было правдой. Я сразу начала плакать, и мои ноги были, как лапша. Я думала, что не смогу уехать домой!".

Она описала свой приз как способ изменить жизнь.

"Мы с мужем усердно работаем, чтобы обеспечить нашу семью, и мы хотим иметь возможность дать нашим детям все возможности, которые может предложить мир. Эта победа изменит нашу и их жизнь. Никогда я не думала, что моя жизнь изменится в одно мгновение", – сказала женщина.

Напомним, подросток живет в поезде ради экономии. Он похвастался, сколько тратит денег в год, а также рассказал о недостатке такого образа жизни.

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